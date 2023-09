Ariana Grande dice basta ai ritocchi alle labbra: “Li usavo per nascondermi” Ariana Grande si è aperta sul tema bellezza, rivelando di essersi sottoposta per anni ad alcuni ritocchi alle labbra. Oggi ha detto basta agli artifici e ne ha approfittato per condividere un importante messaggio sul tema body positivity.

A cura di Valeria Paglionico

Ariana Grande è una delle cantanti più amate al mondo ma dagli esordi a oggi sono molti i fan che hanno notato dei cambiamenti estetici molto evidenti. Se fino a qualche tempo fa aveva sempre smentito ogni tipo di ritocco, ora le cose sono cambiate: in una video intervista rilasciata a Vogue e condivisa su YouTube la cantante si è aperta sul tema bellezza. Ha ammesso di aver fatto per anni delle punture rimpolpanti alle labbra ma oggi ha detto basta a ogni tipo di intervento estetico, così da lasciare emergere la sua bellezza naturale senza artifici e senza filtri: ecco quali sono state le sue parole.

Ariana Grande ammette i ritocchi alle labbra

È ormai risaputo che le star dello spettacolo vengano sottoposte a continue pressioni quando si parla di bellezza: sembrano essere tutte alla ricerca della perfezione e dell'eterna giovinezza, come se si sentissero obbligate a inseguire un preciso stereotipo se intendono raggiungere il successo e rimanere sulla cresta dell'onda. Ariana Grande è solo una delle tante a essersi pentita dei ritocchi fatti pur di adeguarsi a un modello convenzionale e oggi non ha più paura di rivelarlo. Le sue parole sono state: “Ho fatto una tonnellata di filler alle labbra nel corso degli anni e di botox. Ho smesso nel 2018 perché mi sentivo così… troppo. Mi sentivo come se mi stessi nascondendo, capite?”. Capelli dalle lunghezze extra, eye-liner marcato, labbra carnose, oggi la popstar ha detto basta a tutto ciò che rende la sua bellezza "artificiale".

Ariana Grande da giovanissima

"Voglio vedere le mie meritate rughe"

Nel video di Vogue Ariana Grande non è riuscita a trattenere le lacrime mentre parlava dell'esperienza con i ritocchi estetici, spiegando che per molto tempo ha usato la bellezza e il trucco per nascondersi, come se fosse una sorta di travestimento. Il motivo della sua insicurezza? Essere stata esposta al giudizio del pubblico fin da quando era giovanissima, all'epoca non sapeva ancora come affrontare le critiche, cosa valesse la pena ascoltare e cosa no e si è ritrovata a inseguire un ideale comunemente accettato ma lontano dalla realtà. Oggi le cose sono cambiate, ha smesso di ricorrere ai ritocchi ma non per questo giudica chi lo fa. “Qualsiasi cosa ti faccia sentire bella, io la sostengo, ma so che per me è come se volessi vedere le mie meritate rughe di pianto e di sorriso. Spero che le mie linee del sorriso diventino sempre più profonde… e penso che invecchiare possa essere una cosa così bella”: la cantante ha concluso così l'intervento, lanciando un importante messaggio in fatto di body positivity.

Ariana Grande nel 2016

Il 73% degli adolescenti italiani è ricorsa a ritocchi estetici

La storia di Ariana Grande, così come quella di Kylie Jenner (anche lei pentita del ritocco al seno fatto da giovanissima), ha evidenziato un dato che diventa sempre più preoccupante: sono aumentati gli adolescenti che si sottopongono a interventi di chirurgia e di medicina estetica prima dei 18 anni. Secondo i dati diffusi lo scorso anno durante il Convengo Hair&Nail and Anti-Aging, il 73% dei teenager italiani ha fatto qualche ritocco, dai trattamenti anti-cellulite alle punture rimpolpanti alle labbra, fino ad arrivare alle operazioni più invasive come rinoplastica o correzione delle orecchie.

Ariana Grande oggi

In una società in cui dominano i like e il desiderio di apparire, è chiaro che i giovanissimi si sentano quasi costretti a inseguire a tutti i costi la perfezione, considerata l'unico modo per ricevere approvazione e affetto. Sui social, però, le immagini condivise da star e influencer vengono distorte da filtri e ritocchi, rendendo quello stereotipo falsato e raggiungibile solo attraverso un intervento "esterno". Il dettaglio che accomuna la maggior parte dei teenager che cedono alla tentazione del bisturi? Una volta cresciuti si pentono della scelta fatta, rendendosi conto del fatto che quelle piccole imperfezioni non erano altro che un segno della propria unicità.