Era arrivato come qualsiasi altro paziente nell'ambulatorio dell'ospedale dove aveva prenotato una visita medica, ma il dottore di turno era impegnato in altre visite urgenti nel reparto, così è stato fatto accomodare nello studio per attendere l'arrivo dello specialista. L'attesa però si è protratta a lungo. A questo punto, stanco di stare lì a fissare lettino, stetoscopio e confezioni di medicinali, l'uomo ha deciso di andare via senza attendere oltre ma prima di lasciare lo studio ha adocchiato qualcosa di molto più interessante dei vari strumenti di lavoro del dottore, il suo portafoglio, e ha deciso di prenderselo.

Protagonista della storia è un paziente 40enne di Verbania che ha pensato bene di ingannare il tempo d'attesa per rubare la carta di credito e i soldi dal portafoglio del dottore e subito dopo andarsene a fare spese in giro. Intuendo che la carta poteva essere bloccata appena scoperto il furto, infatti, l'uomo si è subito precipitato a fare acquisti ma non ha però tenuto conto che il medico aveva attivato il servizio di informazioni e allerta offerto dalla banca che lo avvisa con uno sms ogni volta che qualcuno utilizza la carta di credito. La carta è stata quindi bloccata ma è scattata subito anche la denuncia e in poco tempo i poliziotti di Verbania, grazie al registro visite e prenotazioni dell'ospedale, sono così riusciti a risalire al ladro. L'uomo, che si è scoperto essere un pregiudicato noto alle forze dell'ordine, quando è stato arrestato aveva ancora in tasca i 400 euro rubati.