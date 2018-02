C'è anche l'Italia che non ti aspetti a festeggiare una medaglia, oltretutto d'argento, alle Olimpiadi invernali. E' quella della staffetta femminile sui 3 mila metri nello short track, che si è ritrovata sul podio a festeggiare un traguardo arrivato solamente dopo un epilogo incredibile. E' la settima medaglia a Pyeongchang, forse la meno attesa, di certo la più rocambolesca. Poco dopo, gli azzurri concedono il bis ai propri tifosi, grazie al biathlon in staffetta mista: è bronzo ed è la nostra ottava meraviglia invernale.

Le quattro ragazze d'argento.

A permettere alle azzurre di cingersi al collo la medaglia d'argento sono state le decisioni finali dei giudici che hanno squalificato in un solo colpo Canada e Cina. In questo modo, l'Italia guidata da Arianna Fontana ha vinto la medaglia nella staffetta femminile dei 3.000 metri dello short track alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Il quartetto composto da Fontana, Lucia Peretti, Cecilia Maffei e Martina Valcepina si è piazzato secondo alle spalle della Corea solamente dopo un finale caotico. Che è stato risolto con le penalizzazioni di Canada e Cina.

Fontana Bis.

Per Arianna Fontana è il bis: questa di oggi è infatti la seconda medaglia in questa dei Giochi – l'ottava in totale in carriera – dopo l'oro conquistato nei 500 metri. Per la spedizione azzurra, grazie a questo piazzamento d'onore, sale a quota 7 le medaglie conquistate a Pyeongchang.

Il finale, la squalifica, la medaglia.

Alla Gangneung Ice Arena è andata in scena una gara da finale thrilling, con il colpo di scena conclusivo che ha premiato la staffetta azzurra. Il quartetto formato da Fontana, Peretti, Maffei e Valcepina ha chiuso la finale alzando al cielo la medaglia d'argento, secondo posto, dietro alla Corea che ha festeggiato con l'oro.

Short track Italia.

E' la terza volta ai Giochi che la staffetta femminile di short track conquista il podio dopo i bronzi di Torino 2006 e Sochi 2014. Ma di certo si è trattato dell'alloro più incredibile fin qui ottenuto. I giudici hanno squalificato le altre due finaliste, Cina e Canada, permettendo alle azzurre di salire fino al secondo posto, col bronzo che e' finito all'Olanda che si era aggiudicata la finale B col nuovo record del mondo (4'03″471).

L'ottava meraviglia: bronzo nel biathlon.

Poco dopo aver vinto l'argento nello short track l'Italia olimpica si è concessa la replica, con una nuova medaglia da cingersi al collo, l'ottava di questa edizione. E' arrivata dal biathlon grazie alla staffetta mista (2×6 km + 2×7,5 km), che ha conquistato il bronzo, Decisiva è stata la volata di Dominik Windisch, che è riuscito a battere il tedesco Peiffer. In gara con Windisch anche Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Lukas Hofer. L'oro è finito nelle mani della Francia dell'imbattibile Fourcade, davanti alla Norvegia.