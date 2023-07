Zverev spara a zero su Sinner: “A Wimbledon è stato favorito, non se lo meritava” Sinner è finito tra le polemiche a causa di alcune parole di Alexander Zverev. Il tedesco, che sfiderà Berrettini, ha accusato Sinner di essere stato favorito dagli organizzatori di Wimbledon.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha avuto fin un buon vento a Wimbledon,il tabelloneera ottimo sin dall'inizio, poi si è incredibilmente aperto. Le semifinali sono diventato l'obiettivo minimo, anche se poi potrebbe sfidare Novak Djokovic. L'italiano è stato anche un pizzico fortunato perché gli organizzatori nei primi giorni lo hanno piazzato sempre sui campi coperti e così si è ritrovato (solo con Djokovic tra gli uomini) l'unico al terzo turno, quando c'erano tanti tennisti che dovevano completare o addirittura disputare il proprio incontro di primo turno. Una situazione che è stata notata da parecchi e che ha fatto arrabbiare Zverev, che senza mezze misure si è esposto pubblicamente prendendosela con Sinner.

Zverev a Wimbledon si è presentato con tanta fiducia dopo un eccellente Roland Garros, il tabellone non è stato proprio benevolo, ma la qualità c'è e l'attitudine sull'erba pure. Il tedesco però ha dovuto attendere addirittura il giovedì per scendere in campo, ed è stato costretto a scendere in campo venerdì per il secondo turno, soffrendo non poco con il nipponico Watanuki. Zverev giocherà per tre giorni di fila (una rarità a livello Slam), perché al sabato sarà in campo contro Berrettini.

Nervoso per questo motivo il tennista tedesco in conferenza stampa di questo tour de force se n'è lamentato e ha tirato in ballo Sinner, che a suo dire è stato favorito dagli organizzatori. Già iniziando a parlare di Sinner si è posto sulla difensiva: "Mi piace molto Jannik come persona e come giocatore. È un giocatore incredibile e vincerà ancora molto. Ma c'erano altri nomi importanti che non avevano ancora giocato il primo turno, come Matteo Berrettini, che qui a Wimbledon ha già giocato in finale, o come me. E lui aveva già giocato il secondo turno. Perché è stato piazzato su campi coperti dal tetto".

Aggiungendo: "Non so davvero se dovesse essere piazzato su un campo coperto per il secondo turno ci sono stati altri tennisti che hanno ottenuto più risultati nel tennis di Sinner. Penso che avessero diverse opzioni invece hanno scelto lui". Insomma, la polemica è servita. Zverev accusa Sinner di essere favorito da parte degli organizzatori, e facendolo sottolinea anche i suoi risultati. Sinner non ha ancora giocato finali Slam né vinto 1000, come lo stesso Zverev e Berrettini.