Zverev risponde drastico alla domanda scherzosa su Alcaraz e Musetti: “Sono due idioti” Agli Australian Open Zverev scatenato nelle risposte su un eventuale taglio di capelli corti come Musetti e Zverev. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Umore molto alto per Alexander Zverev agli Australian Open. Il numero due del tennis mondiale ha rifilato tre set a zero allo spagnolo Martinez in poco meno di due ore. Prestazione convincente del tedesco che sembra in grande forma, non solo in campo. Dopo la partita si è prestato all'intervista di rito, rispondendo a tutte le domande anche a quelle sul suo look.

Zverev agli Australian Open dà spettacolo: la battuta sui capelli di Musetti e Alcaraz

L'interlocutrice ha stuzzicato Sascha sul suo taglio di capelli. Il giocatore tedesco che sogna di vincere il primo trofeo del Grande Slam continua a resistere alla tentazione di accorciarsi la zazzera. Nemmeno lo stimolo di quanto fatto da alcuni suoi celebri colleghi in questo avvio di stagione smuove Zverev. Un esempio? Alcaraz e Musetti: il primo nonostante li portasse già corti, ha dato un'ulteriore spuntata.

Il secondo invece ha optato per una soluzione drastica, optando per un cambio radicale, con l'addio ai capelli lunghi e al codino. Questo gli consente per sua stessa ammissione di perdere meno tempo negli spogliatoi a farsi lo shampoo. E Zverev? Per rendere l'idea su quanto non ci pensi proprio ecco la sua risposta: "La mia posizione a riguardo del taglio di capelli? Penso che siano stati degli idioti! Teneteli lunghi il più possibile, prima o poi diventeremo tutti calvi. Quindi finché non lo sarete, approfittatene".

Zverev non promette nulla in caso di vittoria degli Australian Open

Ma cosa sarebbe disposto a fare Zverev in caso di trionfo in Australia per quello che sarebbe il suo primo titolo Slam? Potrebbe per esempio sfoderare un nuovo taglio mullet, ovveri un'acconciatura tipica da quelle parti? Zverev non vuole scendere a compromessi: "Un taglio mullet se vinco il torneo? No, molto semplice". Chissà come reagiranno l'amico di Zverev Alcaraz, e Musetti, sicuramente ci rideranno su.