Wimbledon 2022, le partite di oggi in diretta: in campo Sonego e Nadal, orario e programma Il torneo di Wimbledon prosegue con la quarta giornata e i match del secondo turno. Sui campi da tennis di Londra giocherà Lorenzo Sonego contro Humbert, occhi puntati anche su Rafa Nadal.

A cura di Marco Beltrami

Il programma di oggi 30 giugno per il day 4 di Wimbledon 2022. Seconda giornata di partite del secondo turno ai Championship nel tabellone maschile e femminile. Dopo il successo di Jannik Sinner contro Ymer, tocca al secondo italiano ancora in tabellone e cioè Lorenzo Sonego, che sfida oggi il francese Gaston, in un match in programma non prima delle 14. Non ci saranno invece tenniste azzurre in campo. Occhi puntati anche su Rafa Nadal che dopo la vittoria contro Cerundolo sfiderà Berankis ai 32esimi. Tra i big ci sarà anche Tsitsipas contro Thompson, e attenzione anche all’imprevedibile Kyrgios dal quale è lecito aspettarsi sempre di tutto. Nel femminile attesa per il ritorno in campo di Iga Swiatek e Coco Gauff contro rispettivamente Pattinama Kerkhove e Buzarnescu.

Le partite di oggi a Wimbledon saranno trasmesse in TV su Sky e in streaming su NowTV e Sky Go. Su Supertennis, in differita e in chiaro alle 21, sarà trasmesso il match più bello della giornata. Per gli aggiornamenti in tempo reale si potrà consultare il sito ufficiale dei Championship.

I tennisti italiani in campo oggi a Wimbledon

Nella giornata di oggi ci sarà solo un italiano in campo nel torneo di Wimbledon: nel tabellone maschile Lorenzo Sonego, testa di serie numero 27 del tabellone, affronterà il francese Hugo Gaston numero 66 ATP già battuto due volte in carriera. Ecco l'orario del match:

Sonego-Gaston non prima delle 14.

Tennis, Wimbledon 2022: i risultati delle le partite di oggi in ordine di gioco

Ecco l'elenco completo delle partite del 4 day a Wimbledon. Nadal scenderà in campo non prima delle 16 contro Berankis. Lo spagnolo, in caso di vittoria, sfiderà il vincente di Sonego-Gaston.

Campo centrale – dalle 14:30

Boulter-Pliskova Berankis-Nadal Gauff-Buzarnescu

Campo numero 1 – dalle 14

Thompson-Tsitsipas Swiatek-Pattinama Kerkhove De Minaur-Draper

Campo numero 2 – dalle 12

Badosa-Bara Krajinovic-Kyrgios Dart-Pegula Filipkens-Halep

Campo numero 3 – dalle 12

Bogdan-Kvitova Brady-Schwartzman Galan-Bautista

Campo numero 12 – dalle 12

Gray-Fritz Andreescu-Rybakina Shapovalov-Nakashima

Campo numero 14 – dalle 12

Liu-Cornet Sonego-Gaston Cressy-Sock Frech-Schmiedlova

Campo numero 15 – dalle 12

Tomljanovic-Harrison Minnen-Zheng Garin-Grenier

Campo numero 16 – dalle 12

Giron-Molcan Martic-Kucova Novak-Kubler

Campo numero 17 – dalle 12

McDonald-Gasquet Sorribes Tormo-Tan Bonzi-Brooksby

Campo numero 18 – dalle 12

Ruusuvuori-van de Zandschulp Golubic-Krejicikova Davis-Ansimova

Dove vedere Wimbledon 2022 oggi in TV, streaming e in chiaro

Dove vedere Wimbledon in TV oggi? Le partite saranno trasmesse in esclusiva su Sky, in primis sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201, 205), e poi anche sui canali successivi dal 254 in poi., con la possibilità di assistere agli stessi in contemporanea. In differita in chiaro alle 21 il miglior match di giornata trasmesso su SuperTennis.