Wimbledon 2022, le partite di oggi in diretta: in campo Sinner e Djokovic, orario e programma Jannik Sinner oggi affronterà John Isner in un match che vale l’accesso agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. In campo oggi anche il numero 1 Djokovic.

Il programma di oggi 1 luglio per il day 5 di Wimbledon 2022. Da oggi si disputano i match del terzo turno dei Championship sia nel torneo maschile che in quello femminile. L'Italia è in campo con Jannik Sinner che, dopo aver sconfitto Wawrinka e Mikael Ymer, giocherà contro John Isner, giustiziere di Andy Murray. In campo anche il numero 1 del seeding e 6 volte vincitore del torneo Novak Djokovic, che sfiderà nel derby serbo Kecmanovic. Giocherà sul campo centrale il britannico Cameron Norrie. Nel torneo femminile gli occhi sono tutti per Ons Jabeur, testa di serie numero 3, e Maria Sakkari, la greca che è la giocatrice con la classifica migliore nell'ultimo spicchio di tabellone.

Le partite di oggi a Wimbledon saranno trasmesse in diretta TV da Sky e saranno visibili anche in streaming su NowTV e Sky Go; ma anche su Supertennis, che ha la possibilità di trasmettere in differita e in chiaro un incontro tutte le sere dalle ore 21. Per gli aggiornamenti in tempo reale si potrà consultare il sito ufficiale dei Championships.

I tennisti italiani in campo oggi a Wimbledon

Oggi tocca solo a Jannik Sinner, uno dei due italiani rimasti in gara in questa edizione 2022. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 10, scenderà in campo nel pomeriggio contro John Isner, numero 20 del tabellone. Due i precedenti, il bilancio è in parità: uno a uno. Isner ha vinto a Cincinnati, Sinner in Coppa Davis.

Tennis, Wimbledon 2022: i risultati delle partite di oggi in ordine di gioco

Ecco l'elenco completo delle partite del 5 day a Wimbledon. Djokovic giocherà ancora sul campo centrale. Jannik Sinner invece scenderà in campo sul campo numero 2 contro Isner al termine di Tiafoe-Bublik e Sakkari-Maria.

Campo centrale – dalle 14:30

Jabeur-Parry Djokovic-Kecmanovic Norrie-Johnson

Campo numero 1 – dalle 14

Watson-Juvan Kerber-Mertens Alcaraz-Otte

Campo numero 2 – dalle 12

Tiafoe-Bublik Sakkari-Maria Sinner-Isner

Campo numero 3 – dalle 12

Begu-Ostapenko Cressy-Sock continuazione dal 4-6 4-6 Paul-Vesely Zhang-Garcia

Campo nnumero 12 – dalle 12

Basilashvili-van Rijthoven doppio Bouzkova-Riske Amritraj

Campo numero 18 – dalle 12