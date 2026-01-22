Wawrinka a 40 anni vince una battaglia di 4 ore agli Australian Open: “Ora mi merito una birra”

Stan Wawrinka ha vinto una battaglia di 4h34′ con Gea agli Australian Open ed è riuscito a vincere a quasi 41 anni. Lo svizzero ha battuto un record, celebrato con una birra.

Stan Wawrinka è uno dei campioni degli Australian Open ancora in corsa nell'happy Slam. Il suo successo è datato, però, 2014. Sono passati dodici anni e lo svizzero continua a vincere. I successi ottenuti nei primi due turni di Melbourne sono sbalorditivi. Alla soglia dei 41 anni, dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione, ha trionfato dopo una battaglia da oltre quattro ore e mezzo. Wawrinka ha battuto un record e con il sorriso ha spiegato come avrebbe festeggiato.

Wawrinka è ai sedicesimi degli Australian Open

Lo scorso anno sembrava sul viale del tramonto. Vinse appena 4 partite nel circuito maggiore. In tanti si aspettavano il ritiro e invece Stan durante l'autunno ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione. In Australia ci è andato presto, ha giocato molto bene alla United Cup, ma non si pensava potesse stupire agli Australian Open dove ha vinto due partite consecutive – per la prima volta dal 2023 ci è riuscito in uno Slam, la seconda negli ultimi cinque anni.

"Come mi riprenderò? Ho visto una birra da qualche parte"

Arthur Gea è stato sconfitto in cinque set dopo 4h34′ di lotta. Wawrinka a fine partita raggiante parlando con Mats Wilander (tre volte vincitore di questo torneo) e a caldo ha detto che celebrerà il terzo turno bevendo una bella birra fresca: "Non sono più giovane, quindi ho bisogno di tutta l'energia che mi dà questo pubblico. Questa è la mia ultima volta qui e voglio che sia il più lunga possibile. Non ho idea di come mi riprenderò da questa fatica, sinceramente. Ho visto una birra da qualche parte, forse proverò a bere un po' di birra, come hanno fatto alcuni tifosi oggi. Me la sono meritata".

Record di longevità straordinario per Wawrinka: quarantenne e vincente

La vittoria su Gea, ottenuta con il punteggio di 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6, è da record. Perché Wawrinka, che adesso affronterà Taylor Fritz, diviene il primo ultra quarantenne a vincere due partite di fila uno Slam dal 1978, quella volta capitò al mitico Ken Rosewall. A 40 anni e 296 giorni Stan the Man ha stabilito un record di longevità. Ed è un risultato notevole, perché lo svizzero è il primo quarantenne a vincere due partite di fila in uno Slam da quando esistono i tabelloni a 128 giocatori. Wawrinka va celebrato giustamente, Djokovic probabilmente ora punterà pure a questo record.