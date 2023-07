Vondrousova alla sua prima semifinale a Wimbledon, ma il marito non c’è: “Deve stare col gatto” È un torneo di Wimbledon indimenticabile per Marketa Vondrousova, che ha raggiunto per la prima volta le semifinali battendo la favorita Pegula. Tuttavia la tennista ceca a Wimbledon è sola, suo marito è rimasto a casa: c’è qualcosa di più importante da fare…

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi a Wimbledon è stato un giorno importante non solo per il nostro Jannik Sinner, qualificatosi alla semifinale in cui affronterà Djokovic, ma anche – nel torneo femminile – per Marketa Vondrousova. La 24enne tennista ceca ha battuto nei quarti di finale la favorita Jessica Pegula in tre set, risalendo da 1-4 nel set decisivo e raggiungendo così per la prima volta in carriera il penultimo atto nel torneo londinese. Un traguardo inatteso, visto che l'attuale classifica WTA la vede solo in 42sima posizione.

La stretta di mano tra Marketa Vondrousova e Jessica Pegula al termine del match dei quarti di Wimbledon

Vondrousova peraltro non è nuova a questi exploit, visto che nel 2019 raggiunse la finale al Roland Garros, persa poi con Ashleigh Barty. Fu quello il momento migliore per lei, che a 20 anni raggiunse il suo best ranking al numero 14. Oggi la ragazza ceca si ritrova nuovamente sotto i riflettori in uno Slam e nel frattempo è successo qualcosa di importante nella sua vita al di fuori dello sport: Marketa l'anno scorso si è sposata.

Marketa Vondrousova nel giorno del suo matrimonio, nel luglio dell’anno scorso

Tuttavia a Wimbledon è sola, suo marito è rimasto a casa e si sta perdendo una cavalcata bellissima, che adesso vedrà Vondrousova affrontare Svitolina in semifinale. Dopo la partita di oggi vinta sulla Pegula, la ceca ha peraltro rivelato candidamente i motivi per cui suo marito non era presente in tribuna per sostenerla: obblighi superiori nei confronti del loro gatto domestico nella casa di Praga.

"Lui è a casa e penso che per le semifinali non verrà. Vedremo cosa succede. Deve prendersi cura del nostro gatto, deve restare a casa", ha risposto ridendo alla domanda sulla questione. Peraltro il filo con suo marito è continuo tra Wimbledon e Praga, visto quello che è accaduto oggi durante la pausa per la pioggia. Mentre era sola nella sala d'attesa riservata ai giocatori, Marketa ha chiacchierato al telefono col marito: "Mi ha detto che stavo giocando una grande partita e di continuare a combattere". Suggerimento accolto, visto poi come è andata a finire la partita con la Pegula.