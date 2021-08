US Open 2021: tabellone, programma e dove vedere gli italiani Gli Us Open 2021 sono in programma dal 30 agosto al 12 settembre all’USTA National Tennis Center di New York. Sono 13 i tennisti azzurri che parteciperanno al quarto ed ultimo torneo dello Slam. Grande attesa per Matteo Berrettini ma gli occhi saranno puntati su Djokovic che insegue il sogno del Grande Slam. Ecco nel dettaglio il calendario completo, il tabellone e i partecipanti agli Us Open 2021.

Gli Us Open 2021 di Tennis sono in programma dal 30 agosto al 12 settembre 2021. Il quarto ed ultimo torneo dello Slam si giocherà sui campi dell'USTA National Tennis Center di New York. Grande attesa per Matteo Berrettini che, dopo la finale persa contro Djokovic a Wimbledon, vuole disputare il torneo da assoluto protagonista. In campo per il singolare femminile ci sarà anche Camila Giorgi, vincitrice del WTA 1000 di Montreal. Sono in totale 13 i giocatori azzurri inseriti nel tabellone principale, 9 uomini e 4 donne: per il singolare maschile ci sono Berrettini, Sinner, Fognini, Sonego, Travaglia, Musetti, Cecchinato, Seppi, Mager, per il singolare femminile, invece, Giorgi, Paolini, Trevisan ed Errani.

Tutti gli occhi saranno puntati su Novak Djokovic: il tennista serbo ha vinto tutti e 3 gli slam del 2021 e, vincendo anche gli US Open, realizzerebbe il Grande Slam, impresa riuscita l'ultima volta nel 1969 da Roger Laver. Non mancano i forfait: non parteciperanno al campionato di tennis americano Roger Federer, bloccato dall'infortunio al ginocchio, Rafa Nadal, che ha annunciato lo stop per un problema fisico, e Dominic Thiem, detentore del titolo, che sta recuperando da un problema al polso destro. Il torneo vero e proprio inizierà lunedì 30 agosto con il primo turno maschile e femminile ma dal 24 al 27 agosto si giocheranno i 3 turni di qualificazione che determineranno gli ultimi ingressi nel tabellone principale. Ecco tutte le informazioni sugli Us Open 2021, il calendario con il programma completo, gli italiani in gara e il tabellone maschile e femminile.

I tennisti italiani agli Us Open 2021

Saranno 13 i tennisti e le tenniste italiani che parteciperanno agli Us Open 2o21 di New York, 9 uomini e 4 donne. Nel dettaglio, scenderanno in campo:

Uomini (9): Berrettini (8), Sinner (23), Sonego (26), Fognini (31), Musetti (61), Mager (75), Cecchinato (82), Seppi (87), Travaglia (91).

Donne (4): Giorgi (58), Paolini (92), Trevisan (102), Errani (104).

Caruso, invece, numero 109 nelle entry list, andrà a giocarsi le qualificazioni.

Us Open 2021, il tabellone maschile

Sorteggiato il tabellone maschile e femminile, sia per il singolare che per il doppio:

Tabellone maschile

Parte alta

(1) Djokovic vs Rune

Griekspoor vs Struff

Caruso vs Nishikori

McDonald vs Goffin

(21) Karatsev vs Munar

Thompson vs Mager

(WC) Brooksby vs M. Ymer

Fritz vs (14) De Minaur

(10) Hurkacz vs Gerasimov

Seppi vs Fucsovics

Kudla vs Djere

(Q) Otte vs (20) Sonego

(28) Fognini vs Pospisil

Sandgren vs Ivashka

Moutet vs Travaglia

Chardy vs (6) Berrettini

(4) Zverev vs Querrey

Ramos-Vinolas vs Pouille

Nishioka vs (WC) Sock

Hanfmann vs (31) Bublik

(17) Monfils vs Coria

Johnson vs (Q) Marterer

Cecchinato vs (WC) Svajda

(WC) Purcell vs (13) Sinner

(9) Carreno-Busta vs (Q) Cressy

Korda vs Basilashvili

Musetti vs (WC) E. Nava

Kwon vs (22) Opelka

(25) Khachanov vs Harris

P. Cuevas vs (WC) Escobedo

Carballes Baena vs Paul

Delbonis vs (7) Shapovalov

Parte bassa

(5) Rublev vs (Q) Karlovic

Martinez vs Duckworth

Tiafoe vs (Q) Eubanks

Pella vs (WC) Krajinovic

(18) Bautista Agut vs Kyrgios

(Q) Majchraz vs Ruusuvuori

F. Lopez vs (Q) Zapata Miralles

(Q) Donskoy vs (12) Auger-Aliassime

(16) Garin vs Gombos

(Q) Laaksonen vs Millman

Lajovic vs Paire

(Q) Gojowczyk vs (23) Humbert

(26) Norrie vs Alcaraz

Kecmanovic vs Rinderknech

Herbert vs Mannarino

Murray vs (3) Tsitsipas

(8) Ruud vs Tsonga

(Q) Van de Zandschulp vs Taberner

Bagnis vs Daniel

Simon vs (29) Davidovich Fokina

(19) Isner vs Nakashima

(Q) Molcan vs (Q) Elias

Vesely vs Anderson

Berankis vs (11) Schwartzman

(15) Dimitrov vs (WC) Riffice

Popyrin vs Albot

Giron vs (Q) Hoang

Monteiro vs (24) Evans

(30) Cilic vs Kohlschreiber

(Q) Kukushkin vs Andujar

Koepfer vs (Q) Halys

Gasquet vs (2) Medvedev

Il calendario completo degli Us Open 2021: partite e programma

Il torneo degli Us Open inizierà lunedì 30 agosto 2021 con il primo turno dei singolari maschile e femminile. La finale è in programma per domenica 12 settembre. La prima fase del torneo, dal 24 al 27 agosto, prevede 3 turni di qualificazioni prima di entrare nel vivo della competizione con i match del tabellone principale. Ecco nel dettaglio il calendario completo degli Us Open 2021, con il programma e le date dei match.

24 agosto : primo turno qualificazioni maschili e femminili

: primo turno qualificazioni maschili e femminili 25 agosto : primo turno qualificazioni maschili e femminili

: primo turno qualificazioni maschili e femminili 26 agosto : secondo turno qualificazioni maschili e femminili

: secondo turno qualificazioni maschili e femminili 27 agosto : terzo turno qualificazioni maschili e femminili

: terzo turno qualificazioni maschili e femminili 30 agosto : primo turno maschile e femminile

: primo turno maschile e femminile 31 agosto : primo turno maschile e femminile

: primo turno maschile e femminile 1 settembre : secondo turno maschile e femminile

: secondo turno maschile e femminile 2 settembre : secondo turno maschile e femminile

: secondo turno maschile e femminile 3 settembre : terzo turno maschile e femminile

: terzo turno maschile e femminile 4 settembre : terzo turno maschile e femminile

: terzo turno maschile e femminile 5 settembre : quarto turno maschile e femminile

: quarto turno maschile e femminile 6 settembre : quarto turno maschile e femminile

: quarto turno maschile e femminile 7 settembre : quarti di finale maschili e femminili

: quarti di finale maschili e femminili 8 settembre : quarti di finale maschili e femminili

: quarti di finale maschili e femminili 9 settembre : semifinali femminili

: semifinali femminili 10 settembre : semifinali maschili e finale doppio maschile

: semifinali maschili e finale doppio maschile 11 settembre : finale femminile e finale doppio misto

: finale femminile e finale doppio misto 12 settembre: finale maschile e finale doppio femminile

Dove vedere gli US Open in diretta TV e streaming

Gli Us Open 2021 sarà trasmetti in diretta sui canali di Eurosport. Non sarà dunque possibile seguire i match in chiaro ma solo abbonandosi ai broadcaster di riferimento. Gli appassionati potranno abbonarsi a Dazn che trasmetterà gli incontri sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2.