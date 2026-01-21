Urlano “Carlos Nadal” ad Alcaraz, lui non riesce a far finta di niente: spettacolo agli Australian Open

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è stata una passeggiata la partita di Carlos Alcaraz contro Yannick Hanfmann. Il numero uno del mondo si è imposto in tre set, ma ha avuto non pochi problemi nel primo parziale quando ha dovuto recuperare un break prima di imporsi al tie-break. Da lì in poi le cose sono andate decisamente meglio e la tensione si è sciolta per il murciano che ha alleggerito l'atmosfera anche grazie a uno spettatore protagonista di un curioso incitamento.

Urlano Carlos Nadal ad Alcaraz agli Australian Open

Prima di andare a servire per poter chiudere il game del potenziale 4-1, qualcuno dagli spalti ha urlato “Carlos Nadal”. Tutto si è sentito molto bene nel silenzio della Rod Laver Arena, e ha generato le risate del pubblico. Alcaraz ha provato a fare finta di nulla, ma poi si è lasciato andare a una risata quasi liberatoria. Non è riuscito più a portare a termine quel primo tentativo di servire, e ha avuto bisogno di qualche secondo aggiuntivo per ritrovare la concentrazione. Un modo per esaltare Alcaraz accostandolo al suo leggendario predecessore spagnolo Rafa Nadal. Un complimento non da poco per un tennista che non ha mai nascosto l'ammirazione per il mancino di Manacor capace di scrivere pagine memorabili di storia del tennis.

La reazione del numero uno al mondo

Dopo un piccolo cenno di “no” fatto con la testa, mentre le risate degli spettatori aumentavano, Carlitos è tornato serio e focalizzato sul suo tentativo. Com'è andata a finire? Battuta al centro e ace perfetto per Alcaraz che ha sorpreso così Hanfmann conquistando il 4-1. Soddisfazione e pugnetto verso il suo angolo per il primo giocatore del ranking che poco prima si era anche sfogato proprio con i componenti della sua panchina sul livello di gioco non esaltante.

L'episodio ovviamente è diventato virale, anche per il racconto dei telecronisti spagnoli di Eurosport: "Hanno detto ‘Carlos Nadal'. Carlos sta ridendo, questa è una combinazione che non avevamo mai sentito eh? Lo ha ispirato, grazie Carlos Nadal!".