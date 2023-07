Un punto spaziale nel torneo di tennis in carrozzina incanta Wimbledon: Fernandez non si arrende Eccezionale punto nel torneo di tennis in carrozzina di Wimbledon con Fernandez protagonista di un recupero prodigioso.

A cura di Marco Beltrami

Wimbledon sta entrando nella fase finale e il livello delle partite si alza sempre più. Non mancano le emozioni e i punti destinati a rientrare nella storia dei Championship. Uno di questi è arrivato nel torneo di tennis in carrozzina, e ha fatto letteralmente il giro del mondo.

Mentre Sinner, Djokovic, Alcaraz e Medvedev si giocheranno di fatto il titolo del singolare maschile, e Sabalenka, Jabeur, Vondrousova e Svitolina quello femminile, anche nel main draw del torneo Wimbledon Wheelchair, riservato ai tennisti con disabilità motorie, si è arrivati ai match cruciali. La palla "scotta" più del solito, e gli atleti regalano spettacolo.

Le regole del tennis in carrozzina sono identiche a quelle del tennis "convenzionale", con l'unica differenza relativa ai rimbalzi. In particolare la pallina in questo sport può rimbalzare più di una volta prima di essere colpita. Il match tra Gustavo Fernandez e Gordon Reid si è rivelato spettacolare. Alla fine a spuntarla, conquistando le semifinali è stato il padrone di casa e wild card che ora giocherà contro la testa di serie numero 1 Oda.

Gustavo Fernandez, ex primo giocatore al mondo e attuale numero 4, si è reso comunque protagonista di uno dei punti più belli dell'intero Wimbledon che gli ha regalato la vetrina. Dopo uno scambio molto tirato, il sudamericano che era sceso a rete, è stato sorpreso da un perfetto pallonetto dell'avversario.

Fernandez non si è dato per vinto e ha rincorso la pallina di spalle, fino quasi a superare la stessa. L'atleta argentino arrivato a fondo campo è riuscito a colpire con un tocco d'autore, di polso rimandando la sfera dall'altra parte del campo. Reid si è fatto sorprendere e ha spedito la pallina a rete, sorridendo poi sardonicamente.

Applausi a scena aperta per il mago Fernandez. Ha lasciato un segno indelebile nel torneo più importante del mondo. Tra i punti copertina di questa edizioni di Wimbledon c'è anche quello di Fernandez.