Tsitsipas ko agli Australian Open, maledice una partita di calcio: “Ho avuto uno stupido infortunio”

Stefanos Tsitsipas è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open. Il greco è stato sconfitto da Machac, dopo la partita ha svelato di aver giocato da infortunato, l’infortunio se l’è procurato giocando a calcio.

Altro Slam e altra cocente delusione per Stefanos Tsitsipas, battuto al secondo turno degli Australian Open dal ceco Tomas Machac, avversario nel terzo turno di Lorenzo Musetti. Non era al meglio, lo aveva detto alla vigilia, si pensava al solito infortunio che lo aveva attanagliato la scorsa stagione. E invece no. Parlando con un'agenzia di stampa greca l'ex numero 3 ATP ha rivelato di essersi infortunato nei giorni scorsi giocando a calcio.

"Mi sono infortunato giocando a calcio"

A SDNA, agenzia di stampa ellenica, ha spiegato di essersi infortunato giocando a calcio a pochi giorni dal via del primo torneo del Grande Slam del 2026: "Mi sono infortunato stupidamente giocando a calcio quattro giorni prima del torneo. È uno degli infortuni più stupidi che ho mai avuto prima di un torneo".

"Ho imparato la lezione, mai più calcio prima di uno Slam"

Un infortunio banale avvenuto durante un palleggio con il pallone: "Mi sono infortunato mentre cercavo di fare una bella giocata. Il movimento è stato improvviso e sono rimasto scioccato. Ero arrabbiato con me stesso. Non potevo credere che un movimento così semplice potesse causare un trauma e un dolore così grande. Ho avuto difficoltà a camminare per due giorni. Ho imparato la lezione: non giocherò mai più a calcio prima di un torneo importante".

"Giocare gli Australian Open è stata una buona decisione"

Tsitsipas al netto dell'infortunio è sceso in campo a Melbourne, dove ha vinto in quattro set con il nipponico Mochizuki, ma contro Machac è stato sconfitto in una partita combattutissima, con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 7-6. Le sue prestazioni, però, gli hanno dato comunque soddisfazione. Scendere in campo è stata una sua scelta: "È stata una buona decisione giocare al primo turno. Tutta la mia squadra mi faceva pressione perché non giocassi, e sono orgoglioso di aver giocato e vinto la mia prima partita". In ogni caso la discesa del greco continua, i tempi in cui iniziava la stagione alla grande agli Australian Open sono e sembrano lontanissimi, ora è numero 35 della classifica ATP.