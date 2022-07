Tra Djokovic e Kyrgios la finale di Wimbledon prende una piega strana: “Andiamo in discoteca” Novak Djokovic e Nick Kyrgios fino allo scorso gennaio si detestavano, ora sono diventati amici, l’australiano ha parlato di ‘Bromance’. E alla vigilia della finale di Wimbledon i due pensano ad andare assieme in discoteca.

Novak Djokovic e Nick Kyrgios si affronteranno nella finale del torneo di Wimbledon. Vorranno vincere, ovviamente, è il torneo più importante in assoluto. Ma chi perderà lo farà probabilmente con il sorriso, perché dall'altra parte della rete troverà un amico. Niente di nuovo, considerato sono tanti gli esempi di tennisti che hanno un rapporto eccellente – su tutti Nadal e Federer – ma Djokovic e Kyrgios per anni si sono detestati. L'australiano ha avuto spessissimo parole furiose per il serbo, ma lo scorso gennaio tutto è cambiato e alla vigilia della finale Djokovic e Kyrgios si sono mandati messaggi incredibili e domenica sera, dopo la finale, potrebbero andare a festeggiare in discoteca.

Kyrgios e Djokovic hanno avuto rapporti complicati per tanti anni – perché Nick ha sempre sostenuto che Federer sia il migliore di sempre – poi lo scorso gennaio, quando Djokovic è stato espulso dall'Australia, e non ha potuto disputare gli Australian Open, perché non vaccinato contro il Covid, Kyrgios è stato uno dei pochi a difenderlo.

Djokovic ha vinto 6 volte il torneo di Wimbledon.

E da quel momento i due hanno cancellato il passato e sono diventati amici, tanto da far parlare di ‘Bromance' a Nick, che alla vigilia della finale ha detto: "Tutti sanno che per un bel periodo non è che ci fossimo molto simpatici, diciamo così. Quel che è successo è che penso di essere stato l’unico giocatore a prendere le sue difese chiaramente per quello successo in Australia. E penso che sia lì che ci siamo guadagnati il rispetto. Abbiamo una specie di ‘bromance’ in questo momento, che è piuttosto strana.

Nick Kyrgios giocherà a Wimbledon la prima finale Slam.

E soprattutto ha svelato che lui e Djokovic si scrivono su Instagram, se mandano dei messaggi diretti e il serbo gli aveva augurato di qualificarsi per le finale (forse pure per non trovare Nadal): "Adesso ci scambiamo DM su Instagram e cose di questo tipo, è strano. Tipo a inizio settimana mi ha detto: “Spero di vederti domenica in finale”".

I due finalisti si sono incontrati nel campo d'allenamento di Aorangi Park e a distanza si sono parlati. Djokovic ha detto con il sorriso: "Ci sono voluti cinque anni perché tu dicessi qualcosa di carino su di me", Nick con sicurezza ha risposto: "Ti ho difeso quando era importante!", e Novak a sua volta ha detto: "È vero e lo apprezzo".

Poi i due tennisti si sono mandati dei messaggi su Instagram, che sono diventati pubblici e lì si è scoperto un simpatico scambio di battute. Kyrgios ha scritto: "Novak siamo amici?", l'ex numero 1 ha risposto: "Se mi inviti a cena o per un drink accetto. PS: chi vince paga?". La risposta dell'australiano è stata: "Affare fatto, andiamo in discoteca".