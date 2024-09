video suggerito

Tiafoe istiga Shelton a destabilizzare Alcaraz: deve dirgli una frase al cambio di campo Frances Tiafoe suggerisce al compagno di squadra in Laver Cup Ben Shelton una ‘tattica’ per destabilizzare Carlos Alcaraz: deve dirgli una frase al cambio di campo, ma “lentamente in modo che capisca”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

A Berlino si gioca oggi l'ultima giornata della Laver Cup, col Team Europa a provare la rimonta sul Resto del Mondo, che ha chiuso avanti 8-4 le prime due giornate. Sabato l'unico successo per la squadra capitanata da Bjorn Borg è stato ottenuto nel singolare vinto da Carlos Alcaraz contro Ben Shelton: un 6-4/6-4 che aveva portato momentaneamente il risultato sul 4-4 prima che Fritz battesse Zverev e poi Tabilo e Shelton superassero in doppio Ruud e Tsitsipas. Durante il match vinto dal campione spagnolo, gli avversari hanno provato tutte le strategie per provare a destabilizzarlo, arrivando a pianificare a tavolino una frase che Shelton avrebbe dovuto dirgli al cambio di campo: "Stai giocando come Federer". Un piano effettivamente messo in atto, ma con risultati non esattamente positivi nel lungo periodo…

Il piano suggerito da Tiafoe a Shelton: "Digli che sta giocando come Federer, ma che capisca"

Nella Laver Cup è tradizione che i compagni di squadra diano consigli e incitamenti a chi sta giocando in quel momento, unendosi al capitano nel fare ‘coaching' durante i cambi di campo. Lo ha fatto Flavio Cobolli – che è riserva per la squadra europea – spronando Alcaraz col dirgli che è "il migliore al mondo" e lo ha fatto Frances Tiafoe con Shelton quando era seduto in panchina: "Al 100%, quando lo incroci a rete fallo ridere e digli: ‘Stai giocando come Federer ‘. Ma dillo lentamente in modo che capisca", è stata l'istigazione dell'americano al connazionale.

Tutto va come pianificato, ma non basta: vince Alcaraz

"Vi prometto che sbaglierà il primo servizio – ha risposto Shelton aderendo al piano suggeritogli – Gli dirò: ‘Roger ne sarebbe orgoglioso'". "Sì, digli ‘Roger sarebbe orgoglioso'", ha concordato Tiafoe, mentre capitan McEnroe sogghignava in silenzio. Shelton poi si è alzato e quando ha incrociato Alcaraz a rete gli ha detto la frase in questione, provocando la risata dello spagnolo, che poi ha tirato in rete la prima palla di servizio. Ma gli effetti della battuta si sono esauriti lì: Carlitos ha vinto il match in due set, con buona pace dell'idea ‘geniale' di quel mattacchione di Tiafoe.