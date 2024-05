video suggerito

Thiem si commuove dopo la sconfitta al Roland Garros: "Con questo torneo un legame speciale" Thiem costretto a lasciare il suo ultimo Roland Garros dopo la sconfitta nelle qualificazioni, fatica a trattenere le lacrime per il supporto del pubblico.

A cura di Gabriele Mento

Dominc Thiem è commosso, quasi in lacrime, dopo la sconfitta contro il finlandese Otto Virtanen al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros. Questa è stata la sua ultima partita nello slam parigino, con il giocatore austriaco che, dopo aver affrontato anche periodi di depressione, ha annunciato che si ritirerà a fine stagione e che chiude così la sua carriera da pro nello slam parigino.

Thiem e i ricordi delle finali contro Nadal

Thiem al Roland Garros è riuscito a ottenere due finali consecutive, nel 2018 e nel 2019, inchinandosi soltanto a Rafael Nadal, praticamente imbattibile in quegli anni nei tornei sulla terra rossa. Partite che gli appassionati di tennis si ricordano bene, e per le quali oggi hanno tributato un'ovazione al tennista austriaco.

Lo slam francese ha sempre regalato emozioni particolari a Thiem, fin da quando era un ragazzino. E al termine della partita, il giocatore austriaco ha voluto ricordare questo suo rapporto con il torneo francese. giocata sul campo Suzanne Lenglen, ha ricevuto un'ovazione da parte del pubblico, prima di ricevere un premio alla carriera da parte dell'organizzazione. "Ho un legame speciale" ha rimarcato Thiem, "Già da junior ho fatto finale qui, e anno dopo anno ho ottenuto i risultati miglior della carriera".

Le polemiche per la mancata wild card a Thiem a Parigi

Organizzazione del torneo che è stata criticata da molti tifosi per non aver concesso una wildcard al giocatore austriaco, anche se Thiem, nei giorni scorsi, ha rimarcato come "Onestamente, ho avuto molto tempo per ottenere una buona classifica, ma non ci sono riuscito". Il giocatore austriaco, dopo essere riuscito a trionfare agli Us Open nel 2020, non è più riuscito a confermarsi agli stessi livelli, attraversando un periodo di grossa difficoltà che lo ha spinto anche a prendersi una pausa dal tennis nel 2021, durante il periodo della pandemia, finendo in depressione.

Ora il tennista austriaco, che nel primo turno delle qualificazioni aveva sconfitto l'italiano Franco Agamenone, autore di un colpo pazzesco, spera di riuscire a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi, dove potrebbe rientrare grazie a uno dei due posti riservati ai vincitori di tornei del Grande Slam.