Tathiana Garbin di nuovo ricoverata, complicanze post intervento: “Cerco di tenere il morale alto” La capitana della squadra femminile azzurra di tennis, Tathiana Garbin, ha comunicato su Instagram di essere stata nuovamente costretta al ricovero in ospedale in seguito a complicazioni legate alla seconda operazione al tumore.

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tathiana Garbin ha voluto dare la notizia lei stessa, continuando nel suo percorso di condivisione della lotta al tumore che l'ha colpita a fine estate: la capitana della nazionale femminile di tennis è stata costretta nuovamente al ricovero in ospedale, in seguito a complicanze sopravvenute dopo la seconda operazione cui è stata sottoposta lo scorso 27 novembre. "Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicanze legate all'intervento, sono stata nuovamente ricoverata – ha scritto in una storia su Instagram – Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio".

(in aggiornamento)