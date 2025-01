video suggerito

“Sta per crollare!”: uno spettatore urla, la raccattapalle ha un mancamento. Putz corre a sorreggerla Un match di doppio misto all’Australian Open è stato interrotto per una decina di minuti per prestare i soccorsi a una raccattapalle che aveva avuto un mancamento a causa del grande caldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Momenti drammatici, fortunatamente senza ulteriori conseguenze, all'Australian Open durante un match di doppio misto: una raccattapalle ha avuto un mancamento a causa del grande caldo ed è stato provvidenziale l'urlo di uno spettatore che ha avvisato i giocatori di quanto stava per accadere, ovvero che la ragazza sarebbe collassata a terra. A quel punto Tim Putz ha immediatamente raggiunto la giovane per sostenerla in attesa dei soccorsi, mentre lo stadio restava in silenzio col fiato sospeso.

Una raccattapalle sta per svenire, uno spettatore se ne accorge appena in tempo

Si stava giocando il secondo set dell'incontro di doppio misto che vedeva in campo il tedesco Putz con l'olandese Demi Schuurs contro la coppia australiana formata da John-Patrick Smith e Kimberly Birrell, che aveva vinto il primo parziale 6-3. Sull'1-1, il terzo game è stato interrotto improvvisamente da un urlo proveniente dagli spalti della Margaret Court Arena: "Sta per crollare!", si è sentito distintamente. Uno spettatore molto attento aveva notato che qualcosa non andava in una raccattapalle che vacillava e stava lì lì per cadere priva di sensi.

Putz, che era il più vicino alla ragazza, si è girato e ha capito immediatamente cosa stava succedendo: è corso verso la raccattapalle, le ha messo un braccio intorno alle spalle e l'ha sorretta per impedire che cadesse, mentre l'organizzazione del torneo interveniva per prestare i soccorsi alla giovane. Anche Smith si è precipitato a prendere il suo asciugamano ghiacciato per metterlo sul collo della raccattapalle, mentre l'arbitro di sedia è sceso per portare una bottiglia d'acqua.

Gioco sospeso per dieci minuti, la ragazza portata via in sedia a rotelle: sta bene

Sono stati minuti lunghi e angoscianti, circa una decina in cui il gioco è stato sospeso, con la ragazza che giaceva a terra su un fianco e un silenzio pressoché totale sulle tribune. Alla fine si è ripresa, ma è stata comunque portata fuori su una sedia a rotelle tra gli applausi di sostegno dei presenti. Il match è stato poi vinto dagli australiani al super tie-break del terzo set: 6-3/5-7/10-8.

Le temperature a Melbourne avevano raggiunto il picco di 33,9° intorno alle 17:30 locali, proprio mentre stava iniziando la partita di doppio in questione. Quando si è verificato l'incidente, la temperatura era ancora di 31,5°. Un portavoce della Federtennis australiana ha poi confermato che "la raccattapalle sta bene", che si trova con i genitori ed è stato visitata dal medico senza riscontrare alcun problema.