Sinner-Tsitsipas oggi agli Australian Open, orario e dove vedere gli ottavi in TV e live streaming Sinner-Tsitsipas è il match degli ottavi degli Australian Open. La partita è in programma alle 9 e sarà trasmessa in TV su Eurosport. Tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Sinner-Tsitsipas è il match di cartello del programma di oggi degli ottavi di finale degli Australian Open. Jannik, 16° giocatore nel ranking ATP, reduce dalla vittoria in rimonta contro Fucsovics è l'ultimo italiano rimasto in gioco e ha una grande chance. I due si sono già affrontati in Australia nella scorsa stagione, con il successo del greco che è attualmente avanti 4-1 nei precedenti. In palio c'è la qualificazione ai quarti, dove il vincente di Sinner-Tsitsipas sfiderà quello di Lehecka-Auger-Aliassime. Tsitsipas che è attualmente il numero 3 del mondo, e con la vittoria del titolo diventerebbe il primo del ranking ATP. La partita sarà trasmessa in TV su Eurosport, ed è in programma non prima delle 9

Sinner agli Australian Open 2023, a che ora gioca contro Tsitsipas: il programma

A che ora si gioca la partita tra Sinner e Tsitsipas valida per gli ottavi di finale degli Australian Open? L’orario d’inizio previsto del match è non prima delle 9 sul campo Rod Laver Arena. Il programma dunque è definito, ma potrebbe cambiare nel caso in cui i match in programma in precedenza sullo stesso impianto dovessero prolungarsi. In questa situazione Sinner-Tsitsipas slitterà.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in TV? La partita degli ottavi di finale degli Australian Open sarà trasmessa in TV su Eurosport. Questo vuol dire che si potrà seguire il match su Sky, in particolare su uno dei canali dedicati 210 e 211 e su DAZN. Per quanto riguarda la diretta streaming di Sinner-Tsitsipas, gli abbonati Sky potranno sfruttare l'app loro riservata Sky Go, mentre gli utenti DAZN potranno collegarsi all'app attraverso dispositivi portatili e computer. Possibile acquistare anche il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW TV. La sfida sarà visibile anche su Discovery, per gli abbonati al servizio.

I precedenti tra Sinner e Tsitsipas

Sinner e Tsitsipas si sono affrontati in carriera già in 5 occasioni. L’ultimo match tra il tennista greco e quello italiano risale allo scorso maggio, al Masters 1000 di Roma, con la vittoria del primo. In precedenza ecco la sfida dei quarti degli Australian Open 2022 con il successo sempre di Tsitsipas. Curioso come i due si siano incrociati altre due volte a Roma, con una vittoria a testa e poi nelle semifinali di Barcellona con la vittoria di Stef che dunque è in vantaggio 4-1.

Il tabellone di Sinner agli Australian Open, contro chi gioca la prossima partita

Jannik Sinner, testa di serie numero 15 e Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 3, si affrontano nella parte alta del tabellone. Il vincente di questo match affronterà ai quarti quello della sfida tra Auger-Aliassime e Lehecka, con il primo ampiamente favorito. A seguire poi la semifinale contro chi uscirà vittorioso dal confronto tra i vincitori di Nishioka-Khachanov e Hurkacz-Korda.