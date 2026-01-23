Sinner-Spizzirri agli Australian Open, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner con una moderata velocità di crociera si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open. Ha speso poche energie l'italiano, che ha perso pochi game sia con Gaston che con Duckworth. Adesso sul cammino di Sinner c'è un tennista americano di medio basso livello Eliot Spizzirri, numero 85 della classifica ATP. L'incontro si disputerà sabato 24 gennaio, non prima delle 2, ora italiana. Tra i due non ci sono precedenti. In caso di vittoria Sinner negli ottavi potrebbe trovare Darderi, che affronterà il russo Khachanov.

In campo sabato 24 gennaio anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, che affronterà il ceco Tomas Machac. Giocheranno anche Darderi con Khachanov, e Novak Djokovic che sfiderà l'olandese van de Zandschulp.

A che ora gioca Sinner contro Spizzirri agli Australian Open 2026

La partita dei sedicesimi di finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Eliot Spizzirri si giocherà nella notte, non prima delle 2 ora italiana. Appuntamento sulla Rod Laver Arena, subito dopo la partita tra Pliskova e Madison Keys, in programma alle 00.30.

Sinner-Spizzirri dove vedere la partita degli Australian Open in diretta TV e streaming

L'incontro di terzo turno tra Sinner e Spizzirri si potrà seguire solo su Eurosport, che detiene i diritti in esclusiva gli Australian Open. Potranno vedere la partita di terzo turno gli abbonati di Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Streaming per gli abbonati delle già citate piattaforme. La partita non si potrà seguire in chiaro.

I precedenti tra Sinner e Spizzirri

Non ci sono precedente tra l'italiano e l'americano, che lo scorso lunedì ha toccato la miglior classifica della carriera. Ranking che migliorerà ulteriormente dopo questi Australian Open.

Chi è Eliot Spizzirri, l'avversario di Jannik

Non è un campione, è arrivato tardi un po' al grande tennis. Classe 2001, dunque 24 anni, per la prima volta è al terzo turno di un torneo del Grande Slam. Spizzirri nella passata stagione grazie ai tornei challenger è arrivato nei primi 100 ed ha chiuso la stagione vincendo qualche partita in tornei 250. Nato nel Connecticut, come si evince dal nome ha chiare origini italiane.

Il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open: chi sfiderà agli ottavi

Il tabellone dagli ottavi in poi fornirà a Jannik avversari di classifica molto più alta. Finora solo rivali compresi tra l'80ª e la 100ª posizione. Negli ottavi, che si giocheranno lunedì, il rivale di Sinner sarà il vincente di Khachanov-Darderi, quindi c'è la possibilità di vivere un grande derby.