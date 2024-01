Sinner-Rublev domani agli Australian Open, orario TV e dove vedere la partita di tennis Sinner gioca contro Rublev agli Australian Open per i quarti di finale. La partita è in programma non prima delle 10.15 ora italiana di martedì 23 gennaio, e mette in palio la semifinale contro uno tra Djokovic e Fritz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sinner gioca contro Rublev nella partita dei quarti di finale degli Australian Open. Si gioca nella mattinata di martedì 23 gennaio, con orario d'inizio non prima delle 10 ora italiana sul campo Rod Laver Arena. Il match sarà trasmesso in TV e streaming su Eurosport. Jannik Sinner numero 4 al mondo e reduce dalla vittoria con Khachanov affronta Rublev, che lo segue a ruota nel ranking ATP occupando la 5a posizione.

Si tratta della 7a sfida tra i due, con Jannik in vantaggio 4-2 nei precedenti. Rublev che ha perso le ultime due sfide nel 2023 è consapevole delle difficoltà della gara e infatti ha simpaticamente detto di "essere nei guai". Il tabellone degli Australian Open prevede che il vincente di Sinner-Rublev affronti in semifinale uno tra Djokovic e Fritz, con il primo grande favorito.

A che ora gioca Sinner contro Rublev: orario e programma

La partita tra Sinner e Rublev dei quarti degli Australian Open si gioca martedì 23 gennaio non prima delle 10. Il match tra il tennista italiano e quello russo è il secondo della sessione serale, che sarà aperta dalla partita tra Krejcikova-Sabalenka in orario alle 9 italiane sulla Rod Laver Arena. Al termine di questo confronto del tabellone femminile, spazio al quarto di finale tra Sinner e Rublev, che sicuramente non inizierà prima delle 10 ora italiana, ma potrebbe slittare con grande probabilità.

Sinner-Rublev agli Australian Open, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Rublev in TV? La partita dei quarti di finale degli Australian Open 2024 si potrà vedere in diretta TV su Eurosport, emittente che detiene i diritti del torneo. Gli abbonati Sky potranno seguire il match su uno dei due canali dedicati a Eurospost, 210 o 211, così come quelli DAZN ai quali basterà trovare l'evento sull'applicazione. Per lo streaming di Sinner-Rublev, basterà collegarsi su Sky GO, NOW, DAZN, Eurosport, e Discovery+, servizi riservati ai rispettivi abbonati.

Il ranking di Rublev e i precedenti con Sinner

Andrey Rublev occupa attualmente il posto numero 5 del ranking ATP, uno in meno di Jannik Sinner. Il 26enne russo e il 22enne italiano si sono già affrontati ben 6 volte in carriera, con il bilancio che è favorevole a Sinner: 4 vittorie contro 2 di Rublev. Dopo l’equilibrio iniziale, Sinner ha dimostrato di essere cresciuto e non poco ottenendo due vittorie su due nel 2023, ai sedicesimi del Masters 1000 Miami e in semifinale a Vienna.

Il prossimo avversario di Sinner nel tabellone degli Australian Open

Il vincente della partita dei quarti di finale degli Australian Open tra Sinner e Rublev affronterà in semifinale quello del confronto tra Djokovic e Fritz. L'avversario di Jannik dunque nel penultimo atto del torneo potrebbe essere il numero uno al mondo contro il quale ha giocato a fine 2023 nelle Finals e in Coppa Davis, ottenendo una sconfitta e una vittoria.