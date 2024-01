Australian Open 2024, oggi Sinner-Khacharov in diretta: orari TV e dove vedere le partite

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open e lo fa contro Karen Khachanov, in quello che è il match principale di questa giornata numero otto di gare a Melbourne. Sinner sarà il terzo a giocare sulla Margaret Court Arena e non entrerà in campo prima delle 6 ora italiana. In campo anche Djokovic. Tutti gli incontri si potranno seguire in diretta TV su Eurosport. Streaming disponibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Il programma di oggi Australian Open e i risultati degli italiani

2:00: Frech-Gauff

3:00: Ansimova-Sabalenka

3:00: Tsitsipas-Fritz

3:30: Djokovic-Mannarino

6:00: Sinner-Khachanov

9:00: De Minaur-Rublev

Dove vedere Sinner contro Khachanov oggi agli Australian Open in TV e streaming

Sinner-Khachanov si disputerà nella mattinata di domenica 21 gennaio. L'incontro non prenderà il via prima delle 6 ora italiana. Jannik affronterà il russo per la quarta volta, è avanti 2-1 nei precedenti. La partita si potrà seguire in TV su Eurosport e in diverse modalità in streaming (Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+).

