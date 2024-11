video suggerito

Sinner risponde a un tifoso inventando un nome, Cattelan disorientato: “Pensavo… ma chi è?” Serata speciale per Sinner e gli altri tennisti che prenderanno parte alle ATP Finals con Cattelan presentatore. Non sono mancati momenti simpatici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner e gli altri sette protagonisti delle ATP Finals si sono concessi alla stampa, nella giornata in cui sono stati definiti i due gruppi del torneo. Una serata speciale in cui i tennisti sono stati ospiti di Alessandro Cattelan al Teatro Carignano, dove hanno avuto anche l'occasione di incontrare alcuni giovani tifosi. Uno di questi ha posto una domanda particolare a Sinner, che è andato un po' nel pallone ed è stato poi prontamente corretto tra una risata e l'altra dal presentatore.

Sinner confuso dopo la domanda di un tifoso, risate con Cattelan prima delle Finals

In particolare un ragazzo ha avuto la possibilità di domandare al numero uno al mondo, quale fosse il suo supereroe preferito da piccolo, lui che oggi è proprio considerato un supereroe dagli appassionati. Jannik dopo averci pensato un po' ha risposto: "Non so, forse Speed. Perché mi piace la velocità". A quel punto è intervenuto Cattelan che un po' disorientato ha chiesto al giocatore: "Speed? chi è Speed?". Sinner accortosi della gaffe, si è subito corretto: "Cioè Flash. Sì, Flash". "Ah ecco" ha chiosato il presentatore, tra le risate di Sinner che aveva fatto confusione sul nome del protagonista dell'universo DC.

Per quanto riguarda i superpoteri, curioso come pochi giorni fa, l'ATP stuzzicò i migliori giocatori chiedendo loro quale dote speciale volessero. E Jannik in quell'occasione scelse di poter sapere cosa pensano gli altri di lui. Insomma è cresciuto anche in questo il giocatore altoatesino, passato dal sogno di essere super veloce, a quello di poter entrare nella mente altrui.

Serata speciale per le Finals, Cattelan mattatore con Sinner e gli altri tennisti

Diversi i momenti divertenti con Cattelan che ha coinvolto e stuzzicato anche gli altri tennisti presenti. Il presentatore ha poi chiamato tutti a raccolta per effettuare il classico selfie accompagnato da una didascalia simpatica: "Ci tengo a far notare che sono l’unico rovescio a una mano presente in questa foto… In bocca al lupo ragazzi per queste Finals!!".

Un'accoglienza speciale quella riservata dal pubblico di Torino a Jannik Sinner, vero e proprio beniamino del pubblico di casa. Un'atmosfera che ha colpito lo stesso numero uno al mondo che ha parlato di ambiente speciale con ancora più persone coinvolte rispetto alla scorsa annata, anche grazie ai suoi eccellenti risultati.