In Australia finalmente si gioca a tennis. I due tornei in programma e soprattutto l'ATP Cup inizieranno nei prossimi giorni, ma intanto ad Adelaide, dove hanno fatto la quarantena i big della racchetta, si è disputata la prima esibizione. E i tennisti scesi in campo lo hanno fatto dopo mesi e mesi con gli spettatori. Quattro mila persone sugli spalti per vedere anche Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano che doveva sfidare Djokovic, ma oltre al numero 1 del mondo è sceso in campo anche Krajinovic.

Sinner perde con Djokovic, e con Krajinovic

Ad Adelaide, dove nel 2020 si è tornato a giocare un torneo ATP, sono state programmate delle esibizioni di lusso. In campo Djokovic, Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka. Le grandi stelle del tennis, con loro anche Sinner che stanotte doveva sfidare Djokovic, ma lo ha fatto solo parzialmente. L'otto volte vincitore degli Australian Open aveva una vescica alla mano e ha ceduto il posto al connazionale Krajinovic, un giocatore ostico, uno di quelli che non vorresti mai affrontare nemmeno in un'esibizione.

Il serbo vince 6-3 il set con Sinner, che poi si trova in campo Djokovic che si scioglie e si impone 6-3. Due set persi, poco male per Sinner che sta facendo esperienza e che cercherà di farsi trovare per il primo Slam del 2021. L'incontro è stato disputato con 4000 spettatori sugli spalti, e questo ha fatto felici un po' tutti. Molti giocatori si sono lamentati per la quarantena dura, ma ne è valsa la pena aspettare. Pubblico festante anche per Serena Williams-Osaka.

in foto: 4000 spettatori per Djokovic–Sinner e Williams–Osaka.

Maria Sharapova tifa Sinner

Si è ritirata dall'attività da qualche tempo la russa, che ora sta organizzando il suo matrimonio, ma che resta legata al tennis e soprattutto agli amici, tra questi c'è pure Sinner, si sono allenati spesso assieme. Sharapova con un tweet ha espresso la sua gioia per il ritorno del pubblico e ha dichiarato il suo tifo per Sinner: "Go Team Jannik".