Sinner-Machac oggi al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Jannik Sinner torna in campo all’ATP di Doha contro Machac: ecco a che ora gioca oggi, i precedenti e dove vedere la partita in diretta TV e streaming su Sky.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Jannik Sinner torna in campo a Doha contro Machac dopo la semifinale persa agli Australian Open con Djokovic. Il numero due del mondo affronta il 31° del ranking nella prima partita del torneo del Qatar. Grande curiosità sullo stato di forma dell'azzurro che va a caccia di risposte dopo Melbourne. In palio la sfida contro uno tra Popyrin e Zayid. Sinner ha già affrontato in due occasioni Machac ottenendo altrettante vittorie senza concedere un set. Diretta TV in esclusiva su Sky Sport e streaming su Sky GO e NOW per gli abbonati. Nessuna possibilità di vedere il match in chiaro.

A che ora gioca Sinner contro Machac a Doha

Jannik Sinner farà il suo esordio a Doha oggi lunedì 16 febbraio, non prima delle 17:30, ora italiana (le 19:30 locali) sul campo centrale del torneo. La sfida inizierà dopo quelle tra Popyrin e Zayid, e tra Mensik e Choinski. In caso di eventuali ritardi l’orario di Sinner-Machac slitterà a più tardi. In questo caso si navigherà a vista.

Sinner-Machac dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La partita tra Sinner e Machac a Doha non si potrà vedere in TV in chiaro. Il match e tutto il torneo sono trasmessi in esclusiva da Sky con due canali dedicati, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per quanto concerne invece lo streaming, la diretta sarà sull'app dell'emittente satellitare Sky GO e su NOW, servizio live on demand.

ATP Doha il tabellone del torneo 500, il sorteggio: Sinner fa l'esordio con Machac, c'è anche Alcaraz

I precedenti tra Sinner e Machac

Sinner ha affrontato Machac in due occasioni, entrambe nel 2024. Due le vittorie per il tennista italiano che si è imposto nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami per 6-4, 6-2, e poi in semifinale a Shanghai per 6-4, 7-5. Imprevedibile il ceco che quando è in forma può essere pericoloso per tutti. Jannik parte con i favori del pronostico, ma attenzione all'avversario capace anche di notevoli exploit.

Il prossimo potenziale avversario di Sinner a Doha

In caso di vittoria la testa di serie numero 2 Jannik Sinner affronterà il vincitore del confronto tra Popyrin e Zayid con l’australiano favorito. Poi il possibile incrocio con Mensik. I nomi più gettonati per il confronto in semifinale sono Bublik, Fils o la testa di serie numero 8 Lehecka, Bergs, mentre in finale rischia di ripetersi la sfida con Alcaraz.

