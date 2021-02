Prosegue la corsa di Jannik Sinner nell'Atp 250 di Melbourne, torneo di preparazione agli Australian Open dove il tennista italiano se la vedrà nel primo turno con il numero 12 del mondo Denis Shapovalov. Nei quarti di finale infatti l'azzurro ha sconfitto in due set (7-6/6-4) il serbo Miomir Kecmanovic (42° della classifica Atp) staccando il pass per la semifinale dove affronterà il russo Khachanov. Per il 19enne di Sesto Pusteria si tratta della quarta semifinale Atp in carriera, la terza negli ultimi quattro tornei disputati.

Sinner, qualora dovesse accedere alla finale, potrebbe trovarsi di fronte il connazionale Stefano Travaglia anche lui approdato in semifinale a Melbourne (dove affronterà il brasiliano Thiago Monteiro) dopo essersi sbarazzato in tre set (3-6/6-3/7-5) del polacco, attuale numero 29 del circuito, Hurkacz. I due azzurri con il passaggio al penultimo atto del torneo hanno già stabilito un piccolo record: era infatti dal 1995 che due italiani non accedevano alla semifinale di un torneo giocato sul cemento.

Stefano Travaglia inoltre con questo successo ai quarti di finale ottiene il suo miglior best ranking in carriera salendo in 67a posizione. E a breve potrebbe essere seguito anche dal più giovane connazionale dato che Jannik Sinner se dovesse andare ancora avanti nel torneo di Melbourne potrebbe migliorare l'attuale 36° posto in classifica (ad oggi suo best ranking) prima di approdare agli Australian Open, in programma dall'8 al 21 febbraio sempre al Melbourne Park. Grande giornata dunque per i due portacolori italiani che oggi hanno anche conosciuto il nome dei propri avversari nel primo turno dell'imminente torneo dello Slam: ad attendere Travaglia c'è lo statunitense Frances Tiafoe (63° nella classifica Atp), mentre è andata decisamente peggio a Sinner che dovrà sfidare il numero 12 del mondo, il canadese Shapovalov.