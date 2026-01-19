Quando si gioca Sinner-Gaston agli Australian Open 2026: orario e dove vederla in TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si appresta a esordire agli Australian Open 2026. Il numero 2 della classifica ATP scenderà in campo a Melbourne contro Hugo Gaston, tennista francese numero 94 della classifica mondiale. Appuntamento a martedì 20 gennaio, non prima delle 9 ora italiana. Jannik, vincitore delle ultime due edizioni, è favoritissimo.

Vincitore delle ultime due edizioni Sinner farà il suo esordio nel torneo contro Gaston, un avversario comodo. Sarà il primo passo verso il cammino che, si spera, lo porterà fino alla finale in programma tra due domeniche.

A che ora gioca Sinner contro Hugo Gaston agli Australian Open

L'orario dell'incontro di Sinner con Gaston è stato fissato per martedì 20 gennaio, non prima delle ore 9. Jannik sarà in campo sulla Rod Laver Arena. Aprirà la sessione serale Sinner, mentre durante la notte farà il suo esordio Lorenzo Musetti, che sfiderà il belga Collignon.

Sinner-Gaston dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Eurosport detiene i diritti in esclusiva degli Australian Open di tennis. Il torneo lo potranno seguire in diretta TV e in streaming tutti coloro che avranno la possibilità di seguire il canale, che è visibile da parte degli abbonati di Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. DAZN darà la possibilità in assoluto di seguire in totale sei campi differenti contemporaneamente.

I precedenti tra Sinner e Gaston

Due partite e due vittorie agevolissime per Sinner, che ha passeggiato contro Gaston tanti anni fa. Esattamente nel 2021, quando Jannik non era ancora uno dei migliori giocatori al mondo. Due tennisti totalmente diversi, per classifica, gioco, spessore, fisicità e risultati.

Il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open

Se, come altamente probabile, Jannik passerà il primo turno tornerà in campo giovedì e lo farà contro il vincente dell'incontro tra l'australiano James Duckworth, numero 86, e il giovane tennista croato Dino Prizmic, classe 2005, che è stato ripescato dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni.