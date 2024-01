Sinner è un fenomeno anche con i piedi: va di tacco e punta, la pallina resta incollata Un video mostra Jannik Sinner a Melbourne fare magie anche coi piedi: la pallina da tennis risponde docile al talento del campione azzurro e non cade mai a terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Novak Djokovic non ha potuto che inchinarsi a Jannik Sinner anche nelle dichiarazioni fatte dopo la semifinale persa all'Australian Open, parlando di un tennista migliorato sotto tutti gli aspetti del suo gioco, ma soprattutto "sempre molto calmo". La testa solida come una roccia è sicuramente quello che fa del 22enne altoatesino un campione cui nulla è precluso, a cominciare dalla vittoria del suo primo torneo del Grande Slam quando domenica affronterà Daniil Medvedev in finale. Ma parliamo di un atleta che probabilmente sarebbe riuscito anche in altri sport, tanto è il talento che possiede: se la sua abilità nello sci era nota, un video diffuso oggi mostra che Sinner è un fenomeno anche coi piedi. E non con un pallone, ma con una piccola pallina da tennis.

La stretta di mano tra Jannik Sinner e Novak Djokovic al termine della semifinale dell'Australian Open

Il filmato ritrae Jannik assieme a tutto il suo staff in una via pedonale esterna ai campi di Melbourne Park. Mentre Darren Cahill osserva divertito, Sinner afferra una pallina e la getta col piede al di là di una ringhiera, dove c'è pronto a raccoglierla e rilanciarla verso il tennista di San Candido il suo coach Simone Vagnozzi. Jannik controlla la pallina col ginocchio destro, poi piazza quattro palleggi col piede sinistro e la rimanda di là con massima naturalezza.

La coordinazione neuromuscolare del campione bolzanino, espressa con una scioltezza che depone a favore di un momento di assoluta padronanza anche dello stress e delle tensioni indotte da un appuntamento che può essere uno spartiacque nella sua carriera, è davvero spettacolare. Il tocco successivo è un colpo di tacco che restituisce direttamente la palla a Vagnozzi e poi ancora un paio di altri palleggi prima che il video si interrompa. Del resto già avevamo visto tutto quello che c'era da vedere: date a Jannik un attrezzo di qualsiasi sport e farà magie…