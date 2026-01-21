Sinner deve scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-un: risposta perfetta ma non vuole andare oltre

Jannik Sinner è stato messo di fronte ad una scelta particolare tra Nick Kyrgios e Kim Jong-Un. Se l’è cavata egregiamente, ma poi non si è nascosto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si è ritrovato di fronte a sorpresa la foto di uno dei suoi più grandi detrattori degli ultimi anni, ovvero Nick Kyrgios. Scherzi da podcast si potrebbe dire, visto che in occasione dell'ultima puntata di Pod Laver Arena, format che accompagna gli Australian Open il tennista italiano è stato chiamato a fare una scelta molto particolare. In un giochino con i padroni di casa, Sinner ha dovuto optare per un compagno di doppio tra il tennista australiano e nientemeno che Kim Jong-un, il leader supremo della Corea del Nord.

Sinner deve scegliere tra Kyrgios e Kim Jong-Un

Una provocazione per Jannik che è stato messo di fronte al giocatore che più di tutti lo ha attaccato, andando anche sul personale, per il caso Clostebol, e a un dittatore. Non ha nascosto l'imbarazzo il campione azzurro, che tra una risata e l'altra non ha potuto non riconoscere la stranezza dell'abbinamento. Un nome però andava fatto e allora ecco che Sinner con la sua proverbiale sagacia ha trovato la chiave per una risposta perfetta, a sfondo tennistico: "Con chi vorrei fare doppio? Giocare a tennis sicuramente con Nick: non voglio perdere".

Sinner se la cava, ma sull'uscita fa melina

Se l'è cavata egregiamente Jannik, anche se poi il presentatore lo ha incalzato: la scelta prevedeva anche la possibilità di uscire insieme al personaggio scelto. Qui Sinner non ha potuto fare "melina": "Per uscire onestamente… non so cosa dire. Perché mi fai questa domanda (ride, ndr)". Di certo giocando in coppia con Kim Jong-un, magari avrebbe avuto la possibilità di vincere per altri motivi, magari d'ufficio soprattutto in Corea. Una considerazione che ha fatto ulteriormente sorridere il giocatore: "Sì… tanta pressione. Tanta pressione".

Sinner e la scelta tra Kyrgios e Kim Jong–un

Dopo aver superato il primo ostacolo rappresentato da Gaston agli Australian Open, e con la sfida con il padrone di casa Duckworth alle porte, Sinner si è mostrato a suo agio anche in questa trasmissione leggera dove spesso i tennisti vengono messi alle strette simpaticamente. Sobrietà e compostezza per Jannik che ha dovuto affrontare non solo questa scelta delicata ma anche domande assolutamente insolite, come quelle relative al suo look con il suo mancato ricorso a routine di skincare. Il tutto con chiusura a sorpresa, sorseggiando champagne.