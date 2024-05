video suggerito

Sinner danneggiato da un raccattapalle distratto al Roland Garros: la reazione di Jannik è esemplare Nella partita del Roland Garros tra Sinner e Gasquet curioso episodio con protagonista un raccattapalle protagonista di una clamorosa invasione di campo con un punto in corso. Una distrazione che ha danneggiato Jannik. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Jannik Sinner e Richard Gasquet, vinta agevolmente dal primo, è stata contraddistinta da un episodio molto singolare, che ha visto protagonista un raccattapalle. Una distrazione del giovane addetto ai lavori del Roland Garros ha danneggiato il tennista italiano, che ancora una volta si è mostrato esemplare nella reazione mantenendo la calma, e continuando a giocare senza fare praticamente una piega.

Invasione di campo del raccattapalle durante uno scambio tra Sinner e Gasquet al Roland Garros

La situazione si è verificata tra l'altro in un momento importante del primo set, con Sinner avanti 5-4 e pronto a servire per conquistare il parziale. Dopo uno scambio molto intenso, e in crescendo, il tennista italiano ha tirato un dritto molto profondo che ha messo in difficoltà Gasquet. Quest'ultimo ha potuto solo rimettere la pallina dall'altra parte, con Jannik che ha messo i piedi in campo pronto a chiudere con un altro dritto incrociato potentissimo e decisivo. Clamorosamente però la pallina tirata da Sinner ha rischiato di colpire un raccattapalle che nel frattempo aveva invaso il campo.

Cosa è successo al raccattapalle e perché Sinner è stato danneggiato dal suo errore

Il ragazzo che si trovava nella posizione classica alle spalle del giudice di sedia, è entrato correndo sul terreno di gioco, come se dovesse andare a recuperare una pallina con il punto però in corso. Incredibile, ma vero: una situazione inusuale che ha sorpreso in primis i due giocatori che si sono ritrovati il raccattapalle in campo durante il gioco. Ovviamente questo episodio ha creato un danno a Sinner e non a Gasquet: il francese aveva ormai praticamente perso il punto, mentre Sinner senza l'invasione avrebbe portato a casa il primo 15.

La reazione di Sinner all'invasione di campo del raccattapalle

L'unico dubbio era legato al fatto che il colpo profondo e precedente all'ingresso in campo del ragazzo potesse essere fuori (in questo caso il punto sarebbe stato del francese), ma l'arbitro una volta entrato in campo ha potuto constatare la bontà del segno della pallina di Sinner. A quel punto Carlos Bernardes non ha potuto fare altro che far ripetere il punto, comunicando la decisione ai due giocatori: prima ha spiegato a Gasquet la situazione e poi ha fatto lo stesso con Sinner. Jannik al contrario di quello che avrebbero fatto altri, non ha mostrato il minimo segno di rabbia o frustrazione per la situazione che di fatto gli ha impedito di portare a casa un punto già fatto.

Non tutti sarebbero stati così calmi, visto che Sinner non aveva alcuna responsabilità per l'accaduto. Un modo anche per non far sentire ulteriormente in colpa il ragazzo che per qualche minuto ha avuto tutti gli occhi addosso in virtù del suo colossale errore. Ma come ha potuto il raccattapalle entrare in campo a scambio ancora in corso? Probabilmente il giovane addetto ai lavori, che come i suoi colleghi è sempre pronto a scattare sul terreno di gioco, è stato tradito dal boato del pubblico, che in occasione del primo dritto profondo di Sinner, pensava che fosse fuori. Un incidente che può capitare, motivo per cui giusto non essere troppo severi con lui e rimarcarlo anche con una protesta. Anche in questo Jannik è stato perfetto.