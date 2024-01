Sinner-Baez oggi agli Australian Open, orario TV e dove vedere la partita di tennis Sinner gioca contro Baez agli Australian Open per il terzo turno. La partita è in programma alle 2 ora italiana di venerdì 19 gennaio, e mette in palio gli ottavi contro uno tra Machac-Khachanov. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Sinner torna in campo oggi contro Baez per il terzo turno degli Australian Open 2024. Si gioca nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio alle 2 ora italiana sul campo Margaret Court e sarà trasmessa in TV e streaming su Eurosport. Il tennista italiano numero 4 al mondo, dopo aver battuto van de Zandschulp e de Jong, affronta il 29° della classifica ATP con il quale c'è un unico precedente vinto proprio da Jannik Sinner. Il tabellone degli Australian Open prevede che il vincente di Sinner-Baez affronti quello di Machac-Khachanov.

A che ora gioca Sinner contro Baez: orario e programma

La partita tra Sinner e Baez del terzo turno degli Australian Open si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì. L’inizio del match è in programma alle 2 ora italiana (le 12 australiane) sul campo Margaret Court Arena. La sfida è la prima che si disputa su questo campo, e quindi non dovrebbe subire ritardi o slittamenti d’orario.

Sinner-Baez agli Australian Open, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-Baez in TV? La partita del terzo turno degli Australian Open 2024 si potrà vedere in diretta TV su Eurosport che detiene i diritti del torneo. Questo significa che il match si potrà vedere su Sky, e in particolare su uno dei due canali 210 e 211, ma anche su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming di Sinner-Baez, si potrà seguire su dispositivi portatili e computer su Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+, servizi riservati ai rispettivi abbonati.

Il ranking di Baez e i precedenti con Sinner

Jannik Sinner e Sebastian Baez si sono affrontati già una volta in carriera. L’attuale numero 4 del mondo e il numero 29, che hanno solo un anno di differenza hanno un unico precedente, nella scorsa stagione al Masters 1000 di Shanghai. Il giocatore italiano s’impose in tre set in rimonta. Il 23enne argentino con il terzo turno agli Australian Open 2024 ha già ottenuto il suo miglior risultato in questo Slam. Sinner invece nel 2022 si è spinto fino ai quarti di finale.

Il prossimo avversario di Sinner nel tabellone degli Australian Open

Il vincente della partita tra Sinner e Baez negli ottavi se la vedrà contro uno tra Machac e Khachanov. Il primo numero 75 del mondo si è reso protagonista già da un'impresa eliminando Tiafoe, e ora proverà a ripetersi contro il russo 15° giocatore del ranking.