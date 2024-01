Australian Open 2024, programma di oggi e risultati degli italiani: in campo Sinner e Musetti Il programma completo di oggi agli Australian Open e i risultati degli italiani. Jannik Sinner affronterà nella notte Jesper de Jong dalle ore 2. In campo anche Musetti, Cobolli e Arnaldi, che sul centrale se la vedrà con de Minaur. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il programma completo di oggi mercoledì 17 gennaio agli Australian Open 2024. 4 i tennisti azzurri in campo: Cobolli, Sinner, Musetti e Arnaldi. Il primo italiano a scendere in campo è Cobolli che affronta Kotov all'1:00. Occhi puntati su Jannik Sinner che apre il programma della giornata sulla Margaret Court Arena contro de Jong alle ore 2:00. Matteo Arnaldi affronterà De Minaur mentre Musetti sfiderà Van Assche, entrambe le sfide non prima delle ore 4. In campo oggi anche Novak Djokovic contro Popyrin. Nel tabellone singolare femminile tocca a Wozniacki e Sabalekna. Il match più intrigante è Jabeur-Andreeva.

Il programma di oggi agli Australian Open e i risultati degli italiani

Jannik Sinner affronta da favoritissimo l'olandese Jesper de Jong. Un match inedito che vede l'azzurro nettamente favorito. Sinner, numero 4 al mondo, contro il 161 ATP. Arnaldi ha l'onore del centrale contro de Minaur, numero 10 e beniamino di casa. Musetti affronta van Assche, mentre Cobolli ha Kotov. Due match entrambi alla portata. Djokovic scenderà in campo nella mattinata italiana con Popyrin.

ore 1:00 – Cobolli-Kotov

ore 2:00 – Sinner-de Jong

non prima delle 3:00 – de Minaur-Arnaldi

non prima delle 3:00 -Musetti-van Assche

non prima delle 10:15 – Djokovic-Popyrin

Sinner-de Jong e Arnaldi-de Minaur oggi agli Australian Open, orari tv e dove vedere le partite

Jannik Sinner scenderà in campo contro Jesper de Jong sulla Margaret Court Arena. Sinner aprirà il programma alle 2 della notte di mercoledì 17 gennaio, a seguire su quel campo Coco Gauff e nella sessione serale australiana (mattutina per noi italiani) i greci Tsitsipas e Sakkari.

Mentre Matteo Arnaldi ha l'onore del campo centrale. Sulla Rod Laver Arena il tennista ligure, che in Australia è di casa, affronterà il numero 10 ATP de Minaur. Il loro incontro si disputerà al termine di Jabeur-Andreeva. Quindi orientativamente prenderà il via tra le 4 e le 5 del mattino italiane. Non prima delle 9 ora italiana toccherà al dieci volte vincitore degli Australian Open Novak Djokovic contro Popyrin, il numero due della Davis australiana.

(in aggiornamento)