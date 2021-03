Pronostico confermato per Jannik Sinner nel match valido per gli ottavi di finale del Torneo di Marsiglia. Il giovane tennista azzurro, numero 34 della classifica mondiale, ha battuto in due set il francese Hugo Gaston (166), senza particolari problemi. Dopo l'esordio complicato contro Gregoire Barrere, altro successo contro un giocatore transalpino per Sinner che ora se la vedrà contro il vincente dell'incontro tra la testa di serie numero 1 Medvedev, grande favorito, e Gerasimov.

6-4, 6-1. Questo il risultato dell'incontro tra Jannik Sinner e Hugo Gaston nel confronto valido per gli ottavi di finale dell'"Open 13 Provence", torneo ATP 250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia. Il 19enne ha archiviato in scioltezza la pratica contro il 166° giocatore del mondo, confermandosi in un buon momento di forma. Dopo aver rinunciato al torneo di Rotterdam per un problema alla schiena, legato all'infiammazione al disco invertebrale, Sinner si è presentato in Francia in grande spolvero.

Dopo aver battuto in tre set Barrere, secondo dispiacere regalato al pubblico di casa con la sconfitta imposta all'altro transalpino Gaston. Perfettamente a suo agio sul cemento marsigliese, Sinner ora può concentrarsi sul prossimo match, che rischia di essere molto complicato: il tennista italiano 34° giocatore al mondo rischia di incrociare la strada con Danil Medvedev, numero 3 della classifica Atp e testa di serie numero uno del torneo. Il russo però prima dovrà avere la meglio in un confronto tutt'altro che semplice e particolare, per motivi geopolitici con Gerasimov, che si giocherà domani giovedì 11 marzo alle ore 17.30.