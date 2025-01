video suggerito

Sfogo isterico di Routliffe agli Australian Open, poi l’imbarazzo nel rivedersi: “Ma che ho fatto?” Routliffe si è lasciata andare agli Australian Open ad uno sfogo isterico dopo aver scoperto l’assenza della tecnologia in campo. Rivedendosi si è sentita in imbarazzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La tensione della partita gioca brutti scherzi. Ne sa qualcosa Erin Routliffe, numero 2 del mondo nella specialità del doppio che si è lasciata andare ad uno sfogo isterico durante una sfida al fianco della compagna Gabriela Dabrowski. La giocatrice neozelandese si è infuriata con la giudice di sedia e con gli organizzatori, con le immagini del suo "raptus" che hanno fatto il giro dei social. Quando si è rivista non è mancato l'imbarazzo per una situazione che avrebbe potuto evitare a suo dire.

Lo sfogo di Erin Routliffe agli Australian Open 2025

La tennista neozelandese era alle prese con il match contro la brasiliana Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund, quando ha dovuto fare i conti con una decisione arbitrale non gradita. In particolare Routliffe si è stranita per una mancata chiamata da parte dell'arbitro e soprattutto per l'impossibilità di ricorrere alla tecnologia. La sfida infatti si giocava su un campo più periferico, essendo del tabellone di doppio. Quando Erin è stata informata dell'assenza della possibilità di ricorrere ad un intervento esterno si è lasciata andare.

Routliffe si rivede sui social e si sente in imbarazzo

Urlando in direzione della giudice di sedia, Routliffe ha iniziato ad urlare: "Oh mio Dio, abbiamo robot ovunque e tu non li hai qui per la rete. Oh mio Dio". Inconsolabile poi Erin che ha ripreso la sua partita, senza cancellare però lo scetticismo per quanto accaduto. Inevitabilmente il video della reazione nervosa di Routliffe è stato molto gettonato su X. E la stessa tennista dopo essersi imbattuto in un contenuto con tutta la sua lamentela, ha commentato: "Sento di aver ragione, ma cosa ho fatto di così drammatico?". E i fan hanno dimostrato di aver gradito la sua reazione.

Routliffe e Dabrowski hanno raggiunto la semifinale degli Australian Open dove se la vedranno con la coppia formata da Hsieh e Ostapenko. Il suo sogno è quello di conquistare un altro titolo dello Slam in doppio dopo gli US Open 2023. Nella scorsa stagione è arrivata fino alla finale di Wimbledon dove è stata sconfitta. In estate si è tolta anche la soddisfazione di raggiungere la vetta del ranking.