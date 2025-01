video suggerito

Scopre di giocare agli Australian Open 10′ prima della partita: “Avevo il braccio flaccido”. Ma vince Eva Lys ha raggiunto il secondo turno degli Australian Open a sorpresa, dopo essere stata ripescata in extremis. Gioia incontenibile per la tennista che era stata eliminata nelle qualificazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dalla beffa cocente, alla gioia incontenibile. La storia di Eva Lys è una delle più belle di questi Australian Open, appena iniziati. La giovane tennista tedesca, eliminata nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni, sembrava destinata a tornare a casa, e invece è stata ripescata. La notizia le è arrivata proprio a ridosso del match del primo turno che ha poi disputato e vinto.

Eva Lys ripescata come Lucky Loser, la favola agli Australian Open

Come spesso accade, a causa dei forfait di tennisti per infortunio o altri motivi, si concretizzano ripescaggi nei main draw dei tornei. Così è stato anche negli Australian Open dopo il ritiro in extremis di Anna Kalinskaya che ha liberato dunque un posto nel tabellone dello Slam. Posto occupato dalla Lucky Loser ("perdente fortunata"), Eva Lys.

Un bel regalo di 23° compleanno per la numero 123 al mondo che era comunque rimasta in Australia, ma era pronta a partire con un volo prenotato all'indomani. E invece ecco la chiamata degli organizzatori, che le hanno annunciato che sarebbe dovuta scendere in campo per il match del primo turno degli Australian Open. Tempi molto ristretti per Lys che ha scoperto tutto solo 10′ prima dell'inizio della sfida. Nonostante tutto la tedesca ha giocato e battuto Birrell in due set.

Lys eccezionale, entra in campo e vince conquistando il secondo turno degli Australian Open

Gioia e incredulità per l'atleta tedesca, che ha dichiarato poi al termine del match: "Sono ovviamente molto contento di essere stato ammesso come lucky loser, e non avrei mai pensato di fare un incontro così bello, soprattutto dopo lo stop nel terzo turno delle qualificazioni. L'ho scoperto circa 10 minuti prima della partita, quindi non ho avuto il tempo di innervosirmi. Penso che questa sia stata la cosa che mi ha davvero aiutato".

Non è stato semplice per lei entrare nella mentalità della partita imminente, ma nonostante tutto il risultato è stato eccellente: "Avevo un braccio piuttosto flaccido. Molte persone intorno a me mi hanno dato molta speranza, ed è per questo che sono rimasta qui tutto il giorno. Si parte alle 9 del mattino e si torna in hotel alle 11 di sera, perché non si sa mai se qualcuno si ritirerà. Ed è esattamente quello che è successo. Era davvero all'ultimo minuto e dovevo essere pronto. E lo ero. Quindi sono molto contento di essere rimasta e di aver potuto cambiare volo. Ma sono andata in campo senza avere aspettative".

Lys con questo risultato è riuscita a raggiungere per la seconda volta in carriera il secondo turno di uno Slam dopo gli US Open 2023. Potrebbe essere questa una bella iniziativa di fiducia per la ragazza di origini ucraine che ha raggiunto il migliore risultato in carriera, ottenendo il 105° posto. Ora potrà godersi anche un discreto premio: 120mila euro.