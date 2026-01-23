Sascha Zverev prova a incastrare Barbara Schett: “Ho chiesto a tuo marito, a lui va bene”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alexander Zverev continua il suo cammino all'Australian Open: il 28enne tedesco, numero 3 al mondo, ha battuto al terzo turno l'inglese Cameron Norrie. Il match è durato quasi tre ore e si è concluso in quattro set: 7-5/4-6/6-3/6-1 il punteggio. Adesso Zverev (che è dalla parte del tabellone di Alcaraz) è atteso dall'argentino Francisco Cerundolo negli ottavi. La partita con Norrie ha avuto una divertente coda nell'intervista sul campo, dove Sascha ha fatto un po' di show con l'ex tennista austriaca Barbara Schett, oggi apprezzata commentatrice. È stata la 49enne ex numero 7 al mondo a tirare fuori "un patto" fatto qualche tempo fa con Zverev, ma le versioni dei due al riguardo si sono rivelate contrastanti… "Ma ho chiesto a tuo marito, a lui va bene".

Qual è il "patto" tra Sascha Zverev e Barbara Schett

Tutto inizia quando l'intervista sembra conclusa, ma non lo è. "Abbiamo finito?", chiede Zverev, dopo un siparietto col fratello Mischa in tribuna. "No, non abbiamo ancora finito, torniamo qui – gli risponde la Schett, riportando il giocatore di origini russe in mezzo al campo – C'è una cosa di cui devo parlare. Ci siamo visti un paio di mesi fa a Vienna al torneo e abbiamo fatto un piccolo patto. Vuoi parlarne? Il nostro piccolo patto".

Al che Zverev allarga le braccia come a far capire di non voler parlarne, ma Barbara lo incalza: "Vieni qui. Non scappare. Puoi spiegare a tutti i tifosi di cosa abbiamo parlato?". "Se vinco l'Australian Open, ci tagliamo entrambi i capelli", replica Sascha. "Non è vero! Tu ti tagli i capelli! – eccepisce lei –Siamo d'accordo?", "Sì, ma vieni dal barbiere assieme a me", "Beh, io taglierò i miei di così", prova allora a cambiare l'accordo l'austriaca, indicando con le dita un paio di centimetri di sforbiciata, non di più.

Lei nega, lui insiste e tira in ballo il marito di Barbara…

Zverev allora rilancia, tra le risate del pubblico di Melbourne: "Tu decidi il mio taglio e io decido il tuo. Che ne dici?". "No, dovrò pensarci. Continua a vincere, Sasha. Congratulazioni", vorrebbe chiudere lei dandogli il cinque. Il tedesco tuttavia non molla: "Ma ho chiesto a tuo marito (l'ex tennista australiano Joshua Eagle, ndr). A lui va bene". "Non ne sono così sicura", ribatte Barbara, aggiungendo un "to be continued" che dà appuntamento per il seguito della vicenda alla prossima intervista.