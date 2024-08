video suggerito

Sara Errani vittima di inaccettabili commenti sessisti alle Olimpiadi: è scandalo in Francia Durante l’incontro di doppio Errani/Paolini e Garcia/Parry i commentatori di RMC hanno usato parole sessiste nei confronti di Sara Errani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale nel torneo di doppio delle Olimpiadi di Parigi. Un grande risultato per le due azzurre, il sogno continua: la medaglia d'oro è sempre un obiettivo. Di Sara Errani, però, c'è qualcuno che ne ha parlato in modo davvero brutto e lo ha fatto con un microfono aperto, su RMC, qualche giorno fa. Il commentatore parlando dell'azzurra ha detto: "A sinistra c'è Sara Errani che comanda, fa tutto lei: i piatti, cucina, lava". E i commenti sessisti di questo giornalista francese sono stati condannati in modo nettissimo dall'associazione stampa d'oltralpe.

Il commento sessista nel match di doppio

Riavvolgiamo il nastro. Martedì 30 luglio, in contemporanea con il successo delle Regine di Spada contro la Francia nella finale di scherma, sui campi del Roland Garros erano in campo Sara Errani e Jasmine Paolini contro le francesi Caroline Garcia e Diane Parry. Le francesi vincono il primo set 7-5. Le due azzurre si prendono il secondo e poi vincono al super tie-break. Vittoria per le azzurre e qualificazione al turno successivo. Errani a fine match caccia fuori tutta la tensione, l'abbraccio di Paolini è molto tenero.

"Sara Errani comanda, fa tutto lei: i piatti, cucina, lava"

Durante l'incontro uno dei commentatori per l'emittente radiofonica RMC parlando dell'incontro ha detto delle frasi davvero senza senso, commenti sessisti e misogeni nei confronti della tennista italiana. Le parole del giornalista francese: "A sinistra c'è Sara Errani che comanda, fa tutto lei: i piatti, cucina, lava". Parole orrende, parole d'altri tempi pronunciata in diretta che non sono passate inosservate.

La condanna della stampa sportiva

L'Associazione francese delle giornaliste sportive (FJS) e l'Unione dei giornalisti sportivi di Francia (UJSF) hanno pubblicato un comunicato nel quale condannano le parole di quel commentatore: "A sinistra c'è Sara Errani che è comanda, fa tutto lei: lava i piatti, cucina lava. Queste parole sessiste sono state pronunciate martedì 30 luglio 2024 su un'antenna nazionale durante il match di tennis tra Garcia/Parry e Errani/Paolini. Noi vi ricordiamo che le osservazioni sessiste e misogine non hanno posto in una competizione internazionale". L'Associazione francese delle giornaliste sportive ricorda la sospensione del giornalista di Eurosport UK che è stato sospeso per dei commenti sessisti.