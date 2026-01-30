Sabalenka-Rybakina in finale agli Australian Open, quando si gioca: orario e dove vederla in TV

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabalenka e Rybakina si affrontano sabato 31 gennaio nella finale degli Australian Open. La numero uno del mondo e la numero 5, già certa di diventare numero 3, giocheranno non prima delle 9:30 sulla Rod Laver Arena nel replay della finale 2023 vinta sempre da Aryna. 8 a 6 i precedenti a favore della bielorussa, che parte con i favori del pronostico. Attenzione però a Rybakina che ha ritrovato serenità e il suo tennis migliore, come confermato dai risultati australiani. Diretta TV e streaming su Eurosport, Discovery+, HBO Max DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Sabalenka contro Rybakina nella finale femminile degli Australian Open

Sabalenka-Rybakina è in programma sabato 31 gennaio non prima delle 9:30 italiane. La finale femminile degli Australian Open si giocherà sulla Rod Laver Arena, e seguirà le finali del doppio femminile e di quella maschile. Difficile pensare a massicci slittamenti di orario, con il confronto tra la bielorussa e la kazaka che dovrebbe partire per l'ora prevista.

Sabalenka-Rybakina dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La finale femminile degli Australian Open, come tutti i match del torneo, eccezion fatta per quella maschile, si potrà seguire solo in abbonamento e non chiaro in TV. Sabalenka-Rybakina si potrà vedere su Eurosport, Discovery+, HBO Max DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Questo vuol dire che su Smart TV basterà collegarsi alle apposite app, attraverso una connessione internet, mentre su TV tradizionali ci vorranno dispositivi aggiuntivi. In streaming, ci si potrà collegare attraverso smartphone, tablet e fissi alle app citate.

I precedenti tra Sabalenka e Rybakina

Sono 14 i precedenti tra Sabalenka e Rybakina, che si conoscono bene e sono legate da un buon rapporto. 8 le vittorie della bielorussa, compresa quella nella finale degli Australian Open 2023, quando s’impose in rimonta in tre set. Quattro le sfide nella scorsa stagione, con il bilancio di 2-2. Importante in particolare l’ultimo confronto, vinto da Elena alle WTA Finals. La numero uno al mondo dovrà fare molta attenzione alla kazaka che sembra essere tornata ai suoi standard migliori.