Sabalenka balla dopo la vittoria agli Australian Open: “Non sono una ballerina, è imbarazzante” Aryna Sabalenka ha esordito agli Australian Open 2025 battendo in due set l’americana Sloane Stephens. Dopo la vittoria è stata invitata a fare il suo balletto, quello che è diventato popolare su TikTok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'esordio agli Australian Open 2025 di Aryana Sabalenka è stato rapido, indolore e vincente. Due rapidi set e secondo turno conquistato dalla campionessa in carica, nonché numero uno della classifica mondiale. Molto più complicato e ansiogeno è stato il balletto che la bielorussa ha dovuto fare sul campo centrale di Melbourne. Balletto che ha coinvolto anche Jelena Dokic.

Sabalenka vince facile all'esordio agli Australian Open

Sabalenka ha sbrigato rapidamente la pratica Stephens, spazzata via in due set (è finita 6-3 6-2). Nel prossimo turno, in programma mercoledì, la bielorussa affronterà la tennista brasiliana Bouzas Maneiro. Chiuso l'incontro la numero 1 è rimasta in campo per l'intervista di rito e dopo aver parlato del match ha risposto a una domanda non tennistica fattale da Dokic, ex giocatrice australiana: "Tu balli sempre, hai mostrato il tuo ultimo balletto sui social con il tuo team. Vuoi farlo anche adesso?".

Il balletto divertente di Sabalenka

La detentrice del titolo sembra voler dire di no, ma non può esimersi e cede. Dokic la incoraggia, le dice: "Ora balliamo tutti, saremo qui tutti in piedi. Ma tu ci devi mostrare le mosse". La musica viene messe a palla, Sabalenka balla, con lei pure Dokic, ed è un bel momento. L'imbarazzo della campionessa bielorussia è forte, pure se alla fine le mosse sono le stesse del video pubblicato online.

Ma un conto è un post è un conto e farlo davanti a migliaia di spettatori dal vivo. Sulla Rod Laver Arena, poi, Sabalenka ha detto: "Non sono la miglior ballerina al mondo, ma faccio del mio meglio. Per me è stato un momento imbarazzante". Tutto però sempre con il sorriso sulle labbra. Dokic l'ha congedata dicendo: "Dai, su, hai appena fatto il defaticamento, quindi è andata bene. Io invece devo andare dal fisioterapista".