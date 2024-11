video suggerito

Ruud le prova tutte contro Zverev, poi si arrende: racchettata leggera e risate alle Finals Simpatico scambi di sorrisi tra Zverev e Ruud nel match delle Finals di Torino, con il norvegese che ha scherzato dopo il punto perso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Bella partita tra Zverev e Ruud alle ATP Finals. Qualità alta sul campo dell'Inalpi Arena di Torino, con il norvegese che ha tenuto testa al numero due del mondo, impostosi in due set. Non sono mancati gli scambi divertenti e prolungati, e in uno di questi c'è stato anche un confronto simpatico tra i giocatori a dimostrazione del grande rispetto reciproco. E Ruud dopo aver fatto sorridere il suo avversario, lo ha anche "pungolato" con la racchetta.

Atteggiamento come sempre impeccabile in campo del norvegese che dopo aver perso il primo set al tie-break, nel secondo è riuscito inizialmente ad impensierire Zverev. Nell'ultimo del terzo game i due hanno regalato spettacolo con un bel duello. Tentativi d'imporre il proprio gioco, contrattacchi e una difesa eccezionale da parte di Ruud che per ben due volte ha provato ad alzare la palla per cercare di prendere il tempo per recuperare la posizione. Niente da fare però perché Sascha si è rivelato implacabile e perfetto.

Alla fine un po' provato Ruud e anche deluso, si è lasciato andare ad un sorriso in risposta all'esultanza di Zverev. I due si sono guardati e con uno scambio di sorrisi hanno mostrato una certa complicità. Al momento dell'incrocio in panchina, Casper ha sussurrato qualcosa al giocatore tedesco che è scoppiato a ridere. Cosa ha detto? "Le ho provate tutte". Poi dopo averlo superato ha allungato la racchetta, toccandolo bonariamente dietro la parte bassa della schiena. Insomma bell'atmosfera tra i giocatori che si sono dati battaglia, sempre però con grande correttezza e sportività.

Atmosfera confermata anche al momento dei saluti quando lo sconfitto si è complimentato calorosamente con il vincitore. Confermato il trend positivo di Alexander che ora è avanti 4-2 e si presenta nel migliore dei modi alla sfida decisiva contro Alcaraz. Ruud si giocherà il tutto per tutto con Rublev.