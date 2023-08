Ruud è un’artista, vince a Toronto e fa un disegno sulla telecamera: il risultato è stupefacente Casper Ruud dopo essersi qualificato per gli ottavi di finale del torneo 1000 di Toronto ha preso il pennarello e ha fatto uno splendido disegno sulla telecamera, che è stato apprezzatissimo dai tifosi canadesi.

A cura di Alessio Morra

Casper Ruud, nonostante abbia disputato tre finali Slam, non ha una grande considerazione da parte degli appassionati. A Toronto il norvegese va a caccia di punti pesanti e di un buon risultato. Il suo tabellone è buono, ma il livello del torneo è molto alto e ogni match è complicato. Il norvegese è riuscito a superare il turno, ma più che per il successo ha sbalordito per cosa ha disegnato sulla telecamera.

Gli organizzatori del torneo 1000 di Toronto hanno deciso sorprendentemente di far disputare un solo incontro di secondo turno al martedì. Tra le otto principali teste di serie è stato scelto Casper Ruud. Il norvegese, reduce da risultati non proprio spettacolari nei tornei sul rosso di luglio, ha vinto in due set sul ceco Jiri Lehecka.

Un buon successo che scaccia fantasmi e che soprattutto lo proietta agli ottavi di finale, e per circa una quindicina d'ore sarà l'unico al terzo turno. Sfiderà giovedì lo spagnolo Davidovich Fokina o Alexander Zverev, testa di serie numero 13.

Quando è finito l'incontro, come d'abitudine, a Ruud è stato dato un pennarello. Da anni ormai nei tornei 1000 chi vince può firmare la telecamera. C'è chi firma, c'è chi fa il proprio autografo, chi un cuoricino, chi una dedica alla fidanzata o alla città dove si gioca. La casistica è lunghissima. Ma mai si era vista una creazione come quella fatta da Casper Ruud, che viene accusato di non avere talento, ma che in realtà è molto abile con il pennarello in mano. Chissà magari disegna pure nella vita extra tennis.

Il giocatore norvegese, numero 4 del tabellone, ha preso il pennarello e con grande concentrazione ha iniziato a disegnare, un tratto, poi l'altro, poi ancora un altro e pian piano chi ha seguito l'opera in diretta ha capito che Ruud stava disegnando una foglia d'acero, il simbolo del Canada, che compare anche sulla bandiera nazionale canadese.

I tifosi che erano sugli spalti hanno visto tutto sul mega schermo e hanno applaudito il tennista norvegese, che dopo un bel disegno è riuscito a guadagnare pure le simpatie degli spettatori neutrali.