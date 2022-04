Roger Federer tornerà a giocare, si è iscritto al torneo ATP di Basilea Gli organizzatori del torneo ATP 250 di Basilea hanno annunciato il ritorno alle gare di Roger Federer, che sarà in campo martedì 25 ottobre.

A cura di Alessio Morra

Roger Federer ha confermato la sua partecipazione al torneo 250 di Basilea, in programma nella seconda metà di ottobre. L'ex numero 1 del mondo del tennis tornerà in campo dunque dopo oltre un anno, dall'ultimo incontro disputato a Wimbledon lo scorso 7 luglio.

Il torneo ATP di Basilea è un appuntamento classico del circuito, ma nelle ultime due stagioni non si è disputato a causa della pandemia. Quest'anno si ritorna a giocare e all'evento parteciperà l'otto volte vincitore di Wimbledon che tornerà in campo quando avrà già compiuto 41 anni (il prossimo 8 agosto). Gli organizzatori del torneo hanno già dato l'annuncio ufficiale e hanno stabilito che Federer disputerà il suo incontro di primo turno martedì 25 ottobre e tornerà in campo due giorni dopo in caso di successo per gli ottavi di finale.

Quello di Basilea sarà il primo torneo ATP che Federer giocherà, ma prima scenderà in campo per la Laver Cup, che nell'autunno 2022 si disputerà a Londra. Roger si prepara probabilmente a una lunga e meravigliosa passerella, ma la speranza è sempre quella di vederlo in campo il più possibile. Chi ama il tennis desidera che un campione così non lasci mai l'attività.

Non giocando fino a settembre, tra l'altro, Federer si troverà in una situazione particolarissima. Perché quando giocherà a Basilea di fatto non avrà classifica, perché gli saranno scaduti anche gli ultimi punti veri, quelli conquistati a Wimbledon lo scorso luglio, quando perse ai quarti contro Hurkacz. L'ex numero 1 ha subito più di un intervento al ginocchio e dopo essersi fermato per un paio di mesi ha ripreso gli allenamenti e c'è da scommettere che proverà a essere al meglio per la Laver Cup e il torneo di Basilea.