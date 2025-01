video suggerito

Quanto guadagna Sinner se vince gli Australian Open 2025: montepremi e prize money Il montepremi degli Australian Open e tutte le cifre in dettaglio dal primo turno al titolo di campione, turno per tutto. Ecco quanto guadagnerebbe Jannik Sinner in caso di vittoria.

A cura di Marco Beltrami

Quanto guadagnerà Sinner in caso di vittoria degli Australian Open? Buone notizie per Jannik in vista della finale contro Zverev con il montepremi del primo torneo dello Slam stagionale da record, nettamente superiore rispetto alla scorsa stagione e non solo. Infatti il montepremi stagionale è di 96.5 milioni di dollari australiani, ovvero poco più di 58 milioni di euro. Un aumento di circa il 12% rispetto a quello della scorsa annata, e addirittura del 199% rispetto all'edizione 2016 quando ammontava a circa 26 milioni di euro. Una situazione che fa sorridere anche Sinner che in caso di vittoria guadagnerebbe di più rispetto al 2024.

Il montepremi degli Australian Open 2025, quanto guadagna chi vince

A disposizione dei giocatori degli Australian Open c'è stato dunque complessivamente un montepremi di più di 58 milioni di euro. Buone notizie per i vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile. Sinner in particolare con la vittoria contro Zverev guadagnerebbe circa 3.5 milioni di dollari australiani, ovvero circa 2.1 milioni di euro. Un po' di più rispetto ai poco meno di 2 milioni incassati nel 2024. Un tesoretto che permetterebbe al numero uno del mondo di migliorare ulteriormente il suo bottino ottenuto con i tornei in carriera

Quanto ha guadagnato Sinner fino alla finale: i premi

Dunque il quadro dei guadagni di Sinner agli Australian Open è chiaro fino alla finale. Il numero uno al mondo, arrivando all’ultimo atto del torneo è già sicuro di incassare un premio di poco più di 1.1 milioni di euro. Questi i guadagni che porterà a casa se dovesse perdere la finale. In caso contrario questa cifra finirà a Zverev e Jannik percepirà 2.1 milioni di euro.

I prize money degli Australian Open: premi e punti ATP

Questi nel dettaglio i premi e i punti per tutti i tennisti impegnati agli Australian Open. Si va dai circa 80mila euro e 10 punti del primo turno, vinto ai 2.1 milioni di euro e 2000 punti del vincitore. Ecco tutto quello che c'è da sapere nel dettaglio:

Primo turno – Prize Money: 132,000 A$ (79.367 €). Punti ATP: 10

Secondo turno – Prize Money: 200,000 A$ (120.254 €). Punti ATP: 50

Terzo turno – Prize Money: 290,000 A$ (174.368 €). Punti ATP: 100

Ottavi di finale – Prize Money: 420,000 A$ (252.533 €). Punti ATP: 200

Quarti di finale – Prize Money: 665,000 A$ (399.844 €). Punti ATP: 400

Semifinale – Prize Money: 1,100,000 A$ (661.396 €). Punti ATP: 800

Finale – Prize Money: 1,900,000 A$ (1.142.411 €). Punti ATP: 1.300

Campione – Prize Money: 3,500,000 A$ (2.104.440 €). Punti ATP: 2.000