Quanto guadagna Bublik per essere riserva alle ATP Finals e non fare (quasi) niente a Torino

Alexander Bublik ha vissuto la miglior annata della sua carriera. Ha vinto tanto e grazie a quei successi si è issato fino all'undicesima posizione della classifica mondiale. Un bel traguardo, che gli vale anche il posto da riserva alle ATP Finals. Un posto guadagnato, per la verità, grazie alle rinunce di Djokovic e Draper. Rinunce che gli hanno garantito una settimana a Torino e 160 mila euro. Intanto, in attesa di un forfait, a Torino ha visto il derby tifando Juve e allenandosi con Alcaraz.

Bublik è la riserva delle ATP Finals

Le ATP Finals sono il torneo che vede come protagonisti gli otto tennisti più forti della stagione. Da regolamento nella sede delle Finals, dal 2021 Torino, ci devono essere anche due riserve. Di norma il numero 9 e il numero 10. Pagati per svolgere il ruolo di riserva, di lusso. In più di un'edizione è capitato che una riserva entrasse in gioco, mai che ottenesse risultati epocali. Per questo motivo c'è anche chi il ruolo di riserva lo rifiuta! Bublik è il numero 11 ATP e sapeva che con il forfait di Draper a Torino ci sarebbe andato, il forfait di Djokovic gli ha spalancato le porte da riserva ufficiale, riserva numero uno.

Alexander Bublik allo stadio per vedere Juventus–Torino.

160 mila euro per Bublik: solo per fare la riserva

La riserva delle Finals ha un ruolo a metà. Perché è un po' un ‘gufo' perché deve sperare in un forfait per essere in campo, ma al tempo stesso vive tutto con grande tranquillità. È a Torino, vive lo spogliatoio, partecipa alla vita del torneo e si allena con gli otto maestri. Tutto questo con un premio in denaro notevole. Bublik per la settimana a Torino incasserà 155 mila dollari, che in euro sono 160 mila. Senza giocare. Perché sono uno degli otto darà forfait e scenderà in campo il suo guadagno aumenterebbe.

Dalla Juve al dito medio di Alcaraz

La vita torinese di Bublik, che è già di per sé un personaggio a tutto tondo, è ridanciana. Sabato si è presentato allo Stadium per vedere il derby tra la Juventus e il Torino, con tanto di omaggio di maglia bianconera da parte del presidente del club Ferrero. Si è allenato con Alcaraz, che gli ha risposto simpaticamente a uno dei suoi classici servizi da sotto. Salutandolo con il dito medio. Bublik attende, l'esordio alle Finals starebbe storico per il kazako, che giocando e vincendo una partita entrerebbe pure nella top ten per la prima volta in carriera.