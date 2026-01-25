Quando si gioca Sinner-Darderi agli Australian Open: orario e dove vedere il derby in TV e streaming

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner e Luciano Darderi scenderanno in campo nella mattinata di lunedì 26 gennaio. L'incontro tra i due tennisti italiani è collocato sulla Margaret Court Arena, il secondo campo in ordine d'importanza. L'orario d'inizio è fissato per le ore 8 italiane (le 18 locali). Diretta TV per abbonati solo su Eurosport, con conseguente streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMvision e Prime Video Channels.

A che ora gioca Sinner contro Luciano Darderi agli Australian Open

A sorpresa Jannik Sinner non sarà in campo sul centrale, sulla Rod Laver Arena era stato preferito inizialmente Djokovic. Poi dopo il forfait di Mensik e il conseguente passaggio ai quarti dell'ex numero uno è stato spostato Shelton-Ruud. Aprirà la sessione serale Sinner-Darderi sul campo numero 1, la Margaret Corut Arena. Si parte alle 8 ora italiana (le 18 ora locale).

Sinner-Darderi dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Eurosport trasmette integralmente gli Australian Open. Diritti TV in esclusiva. La partita di Sinner con Darderi sarà visibile agli abbonati di Discovery+, DAZN, HBO Max, Timvision e Prime Video Channels. Tutti i rispettivi abbonati potranno seguirla sia in diretta TV che in streaming.

I precedenti tra Sinner e Darderi

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due tennisti italiani, che a Melbourne daranno vita al primo derby ufficiale. I due giocatori si conoscono bene, essendosi allenati insieme anche a Dubai lo scorso dicembre.

Il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open

Se, come sembra assai probabile, Jannik vincerà contro Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open, l'azzurro passerà ai quarti di finale e lì incontrerà il vincente dell'ultimo ottavo finale, quello che giocheranno sulla Rod Laver Arena l'americano Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. In ogni caso Sinner sarà favoritissimo.