Quando si gioca Sinner-Berrettini: la data della partita al torneo di Toronto Matteo Berrettini e Jannik Sinner si affronteranno nel secondo turno del torneo di Toronto. I due italiani si sfideranno per la prima volta e lo faranno mercoledì 9 agosto, ancora non è stato reso noto l’orario.

A cura di Alessio Morra

Il momento è finalmente arrivato. Jannik Sinner e Matteo Berrettini mercoledì 9 agosto si affronteranno per la prima volta in un match del circuito ATP. Sembra strano, ma è così. Spesso i tabelloni li hanno posti uno al fianco dell'altro, in un'occasione, a Indian Wells 2021 sembrava quasi cosa fatta, ma nell'arco di pochi minuti entrambi uscirono dal tabellone. Ora sì. Sarà Sinner contro Berrettini nel secondo turno del torneo di Toronto.

La sfida tanto attesa sta per disputarsi, ma va detto che in realtà il tabellone è stato crudele. Perché uno dei due dovrà perdere, mentre l'altro naturalmente proseguirà giocando subito, cioè giovedì, gli ottavi di finale. Non si conosce ancora il programma di gioco di mercoledì 9 agosto. Gli organizzatori del National Bank Open di Toronto lo renderanno noto nella notte tra martedì e mercoledì e quindi solo dall'alba gli appassionati italiani verranno a sapere l'orario di Berrettini-Sinner. Jannik sembra favorito, lo è per classifica e per la stagione che sta vivendo, ma i derby sono imprevedibili e il romano è un ex top 6 ATP.

Quale potrebbe essere l'orario di gioco di Sinner-Berrettini? Rispondere non è né facile né difficile. Perché gli slot possibili sono tre. O il derby tra i tennisti italiani si giocherà nel pomeriggio, quindi orientativamente tra le 17 e le 18:30, o si disputerà in serata e cioè dopo le 20 e le 23. O verrà programmato nella serata canadese, cioè la notte italiana: quindi in questo caso dopo l'1 del mattino. Questa potrebbe essere potenzialmente un'ipotesi. Però pare più immaginabile che l'onore dei match serali possa essere concesso al padrone di casa Milos Raonic e al numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.

Mercoledì 9 agosto scenderanno in campo pure Matteo Arnaldi, contro il numero 2 del tabellone Medvedev, e Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16 protagonista di un giochino divertente con le altre due stelle azzurre, che affronterà Kokkinakis, giocatore australiano ostico ma ampiamente alla portata dell'azzurro. In ogni caso sarà una grande giornata per il tennis italiano, e si spera si possa aggiungere pure Lorenzo Sonego, impegnato nel primo turno con Murray.