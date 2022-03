Psicodramma Anisimova a Indian Wells, rimonta, lacrime e ritiro: “Tenetevi i commenti negativi” Amanda Anisinova ha vissuto una serata da incubo, nel match perso poi per ritiro contro la Fernandez. Lacrime per la giocatrice americana che ha poi svelato cosa è successo.

A cura di Marco Beltrami

Le lacrime della Anisimova

L'ultima tornata di match del BNP Paribas Open è stata contraddistinta da alcune situazioni davvero particolari. Se Naomi Osaka ha vissuto un momento di profonda crisi, culminato nelle lacrime, a causa di un insulto ricevuto dagli spalti anche Amanda Anisimova è stata protagonista di una serata da dimenticare. La giovane tennista americana classe 2001, proprio come la giapponese si è lasciata andare al pianto in occasione della sfida del Masters di Indian Wells contro Leylah Fernandez, alzando poi bandiera bianca. In un post sui social poi la verità su quanto accaduto.

La numero 43 della classifica WTA ha vinto il primo set con il punteggio di 6-2 contro la promettente canadese Leylah Fernandez (21a giocatrice ATP). Nel secondo la statunitense era avanti 5-4, 40-0 con dunque 3 match-point a disposizione. A questo punto però si è spenta la luce, e si è concretizzato il peggiore incubo per Amanda: la sua avversaria ha rimontato portando la sfida al tie-break dove poi si è imposta addirittura a zero. A quel punto se la Fernandez si è lasciata andare ad un urlo liberatorio, psico-dramma per la Anisimova che è scoppiata in lacrime in panchina.

Qui ha richiamato l'attenzione del giudice di sedia, rivelando di essere molto malata. A quel punto, ha chiesto l'intervento del supervisor, ma mentre il giudice di sedia attendeva l'intervento dell'ufficiale di gara ecco la drastica decisione di ritirarsi. Così Amanda ha lasciato il campo, cedendo dunque la vittoria alla giocatrice alla Fernandez che con grande correttezza ha applaudito la sua avversaria al momento dell'uscita dal campo. Momento terribile per la Anisimova che a poche ore dall'inizio del torneo ha dovuto fare i conti con la scelta a sorpresa del suo allenatore Cahill, che ha interrotto il rapporto lavorativo.

In un comunicato diramato poi sui suoi profili social, la Anisimova ha voluto chiarire quanto accaduto. Giustificandosi con i problemi di salute: "Ciao a tutti, purtroppo negli ultimi giorni sono stato abbastanza male e ieri mi sono svegliata molto male. Volevo provare a superare tutto nella partita e continuare a giocare il torneo. Non potevo più andare avanti con la partita perché a quel punto mi sentivo come se stessi mettendo a rischio la mia salute. È deludente per me finire questa settimana così, ma a volte è proprio così. Cercherò di essere migliore la prossima volta. Non vedo l'ora di tornare presto in campo. E per favore, tenetevi per voi i commenti negativi".