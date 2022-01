Prossima partita di Sinner agli Australian Open, contro chi gioca in semifinale: l’avversario in tabellone Jannik Sinner giocherà i quarti di finale degli Australian Open per la prima volta e sfiderà Tsitsipas. In caso di successo in semifinale venerdì affronterebbe uno tra Medvedev e Auger-Aliassime.

A cura di Alessio Morra

Dopo Matteo Berrettini anche Jannik Sinner spera e vuole qualificarsi per le semifinali degli Australian Open. Il tennista altoatesino mercoledì 26 gennaio disputerà per la prima volta in carriera i quarti di finale a Melbourne, e a soli vent'anni sarà in campo per la seconda volta in quarto Slam. Sinner dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4 e classifica alla mano secondo favorito per la vittoria finale.

Contro chi gioca Sinner alle semifinale degli Australian Open 2022: l’avversario in tabellone

Jannik Sinner è chiamato a un match senz'altro molto complicato, perché Tsitsipas è da tempo uno dei migliori giocatori in circolazione, e numero 4, e a Melbourne gioca particolarmente bene. E inoltre il greco è uno di quei tennisti che si esalta nelle prove dello Slam. Non è al top fisicamente, ma con grande grinta è riuscito a vincere quattro partite fin qui, lasciando per strada quattro set, Fritz negli ottavi lo ha battuto in cinque set. Sinner dal canto suo ha avuto un tabellone agevole e ha perso solamente un set. Tsitsipas è senz'altro favorito, ma Sinner ha la chance di giocarsela.

Australian Open 2022, quando gioca Sinner data e orario della prossima partita

Se Jannik Sinner passerà il turno e accederà alle semifinali degli Australian Open innanzitutto scriverà la storia del tennis italiano, perché è dal 1960 che due tennisti italiani non si qualificano contemporaneamente per le semifinali di una prova Slam, poi scriverebbe la sua storia personale, perché sono pochi i semifinalisti Slam a 20 anni e continuerebbe nel torneo e venerdì scenderebbe in campo nuovamente. Lo farebbe contro Medvedev o Auger-Aliassime, che giocheranno l'ultimo quarto di finale. Il programma delle semifinali non è ancora definito. Si sa solamente che le due sfide si giocheranno venerdì, la prima alle 4:30 ora italiana, l'altra alle 9:30.