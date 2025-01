Pietrangeli superato da Sinner negli Slam: “I conti si fanno a fine carriera, Jannik sta esagerando”

video suggerito

Con la vittoria nell'Australian Open su Zverev, Jannik Sinner ha staccato Nicola Pietrangeli per numero di successi nei tornei del Grande Slam, adesso sono tre a due per l'altoatesino. L'ex campione azzurro esalta Sinner non rinunciando a piazzare la battuta: "I conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando… si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori".

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno di fila l'Australian Open battendo in una finale mai in discussione Alexander Zverev: tre set secchi in cui il tedesco non ha mai dato l'impressione di poter rovesciare l'esito del match. Col trionfo di Melbourne, il 23enne campione azzurro – più che mai numero uno al mondo con quasi 4000 punti di vantaggio sullo stesso Zverev – ha centrato il terzo torneo del Grande Slam della sua carriera (c'è anche lo US Open dello scorso anno), staccando come tennista italiano più vincente Nicola Pietrangeli. Il 91enne vincitore di due Roland Garros (1959 e 1960) ha solo parole al miele per l'altoatesino e ribadisce: "Spero che la gente ora smetta di pensare che io ce l'abbia con lui. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci…".

Nicola Pietrangeli: "Sinner sta esagerando… ma si merita tutto"

Raggiunto al telefono dall'Ansa, Pietrangeli esalta Sinner, non rinunciando peraltro alla battuta: "I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando… – dice ridendo – Ad ogni modo si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori".

"E' incredibile con quale facilità riesca a vincere, in questo momento sta volando. A inizio torneo, tra me e me, ho azzeccato il pronostico, perché avevo detto che sarebbe stata una passeggiata. Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c'è trippa per gatti", conclude Pietrangeli.

Sinner sta portando i suoi strepitosi numeri a vette raggiunte da pochi prima di lui nella storia del tennis: Jannik è diventato l'ottavo giocatore a vincere le prime tre finali del Grande Slam disputate in carriera, e il primo dopo Rafa Nadal (Roland Garros 2005 e 2006) a riuscire a difendere il suo primo titolo Slam. Per quanto riguarda l'Australian Open, Sinner è il più giovane a vincere due volte di fila dopo Jim Courier. Il campione azzurro ha vinto 37 delle ultime 38 partite giocate (ha perso solo la finale di Pechino con Alcaraz a settembre) e 87 degli ultimi 98 set disputati. Semplicemente ingiocabile, soprattutto sul cemento, la sua superficie preferita.

I complimenti di Giorgia Meloni a Sinner: "Motivo d'orgoglio per l'Italia"

A Sinner sono poi arrivati anche i complimenti della premier Giorgia Meloni via social: "Un grande Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025, difendendo il titolo conquistato l'anno scorso. Terzo Slam per lui che, non solo arricchisce il suo palmarès personale, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per l'Italia. Bravissimo".