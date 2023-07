Philippoussis e Haas si scambiano con i raccattapalle, ma finisce male: spettacolo a Wimbledon Spettacolo e risate nel doppio delle leggende a Wimbledon, con protagonisti 4 ex campioni del tennis. Lo scambio con i raccattapalle è stato disastroso.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche a Wimbledon, così come al Roland Garros, c'è stata la possibilità di assistere a dei match molto particolari. In campo leggende del passato del tennis, che su questi campi hanno lasciato un segno importante. Se in Francia a regalare spettacolo è toccato alle azzurre Pennetta e Schiavone, ai Championsip è stato il turno di Philippoussis e Tommy Haas che conoscono molto bene l'erba di Wimbledon.

L'occasione è stata fornita dal match di doppio "ad inviti" contro due altri ex giocatori ovvero Stepanek e Grosjean. Si tratta di 4 giocatori che in carriera hanno raggiunto la top ten del ranking ATP, vincendo numerosi titoli. Considerando solo i risultati ottenuti a Wimbledon, Haas è arrivato fino alle semifinali come Grosjean, l'australiano invece ha conquistato una finale del torneo con il ceco che si è spinto fino ai quarti.

Come accade in questo tipo di match, l'obiettivo oltre a quello di regalare spettacolo è anche quello di divertire il pubblico. Ed ecco allora che quattro giocatori proverbialmente sempre molto "composti" in campo si sono scatenati con scene esilaranti. Tutto è partito da Philippoussis che dopo un rovescio sbagliato in particolare si è fermato a parlare con un raccattapalle chiedendogli consigli. Dopo il conciliabolo ecco che l'ex campione australiano ha ceduto la racchetta al ragazzo, seguito poco dopo dal suo compagno Haas.

Mentre i due tennisti hanno preso il posto dei ball-boys, questi ultimi si sono recati in campo per fronteggiare Grosjean e Stepanek. Il francese e il ceco hanno ovviamente ridotto i giri, anche perché i loro giovanissimi avversari hanno tradito una certa emozione. Le cose sono andate malissimo per i raccattapalle che hanno provato ad opporsi, ma hanno combinato un vero e proprio disastro perdendo di fatto tutti i punti. Mentre uno dei due si è ben disimpegnato a rete, l'altro ha provato a sparacchiare senza fortuna.

Dopo pochi scambi ecco il ritorno alla normalità, non prima però di vedere all'opera anche Haas e Philippoussis come raccattapalle. Ci ha pensato Grosjean a dar loro soddisfazione passandogli due palline. Un pomeriggio molto particolare insomma a Wimbledon con Haas e Philippoussis che poi sono comunque riusciti a vincere il match.